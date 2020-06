'Muž mi je rekao da me tajno prisluškuju. Ne pričam ništa što ne smijem'

Kako i zbog čega pucaju tajne mjere, što je priča koja je ponovo aktualizirana uhićenjem Josipe Rimac, moglo se čuti u nastavku suđenja Vladi Rajiću te ostalima optuženima da su za novac i usluge odvali informacije iz najtajnijih policijskih i uskočkih istraga. Na optuženičkoj klupi sjedi skupina poduzetnika, predvođenih Rajićem, kumom likvidiranog Vinka Žuljevića Klice te zagrebačkih policajca, od kojih je većina bila zaposlena u PNUSKOK-u.

Kao i u slučaju Josipe Rimac, i u ovoj priči je uhićenje obavljeno znatno prije nego što su istražitelji to planirali i to zbog toga što su pukle tajne mjere.

>> VIDEO Istražitelji su nadzirali razgovore Josipe Rimac u vozilu: 'Kada sve to prođe, sigurno imaš svojih 500.000 kuna...'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A da su pod tajnim mjerama, neki od aktera ove priče, sasvim otvoreno pričaju. Riječ je o Irszi Weisz, supruzi poduzetnika Arnolda Weisza i Igoru Arambašiću. Njih bi dvoje trebali biti svjedoci u ovom postupku, a jedan njihov međusobni razgovor traje više od sat vremena. Iz međusobne komunikacije može se zaključiti da Irsza Weis ima problema u braku, o čemu otvoreno priča Arambašiću. No isto tako mu priča, kako joj je suprug rekao da je pod tajnim mjerama.

- Zvao me je na ovaj novi broj. Ne znam od kud mu taj broj. Rekao je da mi ne smije reći preko telefona, ali da me slušaju - kaže Irsza Weisz sugovorniku.

- Ma laže te on. Sigurno je tražio ispis mojih i tvojih razgovora od HT-a i nekome to masno platio pa ti sada prodaje priču - odgovara joj Arambašić.

- Ma ne laže. Rekao mi je da njega slušaju zbog tri kaznena djela, a mene zbog dva i da je to doznao od nekog od svojih sudaca. Čak mi je rekao i ime suca koji je izdao nalog za tajno praćenje - pojašnjava ona.

Inače, kada su Rajić i ekipa uhićeni koncem listopada 2012. i tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić u Saboru je javno rekao da su tadašnji osumnjičenici dobivali informacije o četiri tajne operativne akcije koje su policija i USKOK u to vrijeme provodili. Među tim informacijama koje su dobivali, bilo je i da ih se tajno prati i prisluškuje, no dobivali su i imena sudaca koji su na temelju dokaza koje su im dostavili policija i USKOK, odobravali duže tajno praćenje i prisluškivanje većeg broja osoba. Čak su dobili i sadržaje tih naloga za tajno praćenje.

Među ljudima koje su u to vrijeme bili zanimljivi istražiteljima bio je i bračni par Weisz, a svome sugovorniku Irsza Weisz govori da se nju prisluškuje zbog poticanja na ubojstvo. On je pokušava razuvjeriti da je se tajno prisluškuje, na što ga ona pita:

- A kako onda imaju ove naše razgovore od riječi do riječi? Sudac koji je izdao nalog izdao je nalog da mi se telefon tajno prisluškuje do 30. rujna...

- Ma sve je to laž. Otići ću sutra u medije i sve ću to ispričati. To te on prati pa sada laže - kaže Arambašić.

- Što je tebi? Jedna od onih njegovih sudaca mu je rekao. Čak me je pitao zašto te više ne zovem - govori Irsza Weisz.

- Ma on je sigurno tražio ispis poziva, mojih i tvojih i sad ti je ubacio bubu u uho s tvrdnjama da te policija tajno prisluškuje - govori joj Arambašić.

- Pa što je tebi? Ja ionako ne pričam ništa što ne bi smjela pričati preko telefona - kaže njemu sugovornica.

Te njezine riječi s tajno snimljenih razgovora izazvale su smijeh u sudnici jer je i prije i poslije njih u više navrata ponovila kako ju “policija, ona tamo iz Ilice gdje je i Interpol, tajno prisluškuje...”

Inače, u ovom slučaju, prema navodima optužnice, za pucanje tajnih mjera bili su odgovorni neki od policajca koji su završili na optuženičkoj klupi s Rajićem i ostalima.