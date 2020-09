Priprema za lokalne izbore: Možemo i SDP već traže kandidata koji može svrgnuti Bandića

Čelnik platforme Možemo! Tomislav Tomašević prvi je, prije više od pola godine, najavio kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika. Ovih je dana, međutim, otvorenom ostavio i mogućnost da se ne kandidira, ako bi se pokazalo kako na ljevici ima boljih kandidata koji bi osigurali svrgavanje Milana Bandića. Tomašević pritom spominje i istraživanje koje bi pokazalo tko na ljevici ima najviše šanse za to, a njegove su izjave privukle nemalu pozornost stranaka lijevo od centra.

I Kolar podržava prijedlog

Koliko je izgledan scenarij u kojemu bi doista dogovorili zajedničkog kandidata, uvelike će ovisiti o stavu SDP-a, koji je unatoč padu rejtinga i unutarstranačkim preslagivanjima i dalje najjača lijeva stranka u Hrvatskoj. Sudeći po izjavama vodećih kandidata za novog predsjednika SDP-a, opcija da ova stranka podrži izvanstranačkog kandidata nije bez izgleda.

Peđa Grbin još je u srpnju izjavio kako mu ne bi bilo problematično da SDP-ov kandidat za ovu funkciju ne bude iz stranke, pri čemu je potvrdio kako je spreman podržati i Tomaševića, ako se pokaže da ima najviše izgleda pobijediti Bandića.

Opciju u kojoj bi stranke lijevo od centra sjele za stol i dogovorile koga će podržati, bilo u prvom bilo u drugom izbornom krugu za prvu funkciju u Zagrebu ne odbacuje ni Željko Kolar.

VIDEO Tomašević o Josip Rimac: Svi znamo da su oni građani prvog reda

– Naravno da je zajednički cilj da moderne stranke ljevice predvođene SDP-om preuzmu odgovornost za Zagreb. Za to je nužno razgovarati, alternative suradnji nema – kazao nam je jučer Kolar, a na pitanje znači li “predvođene SDP-om” da kandidat mora biti iz SDP-a odgovara niječno.

– Koga ćemo podržati, hoće li to biti u prvom ili u drugom krugu i hoćemo li provesti istraživanje o tome tko ima najviše šanse, sve su to teme o kojima treba razgovarati. Međutim, to ovoga puta ne smije biti odluka Iblera (stranačke središnjice na Iblerovu trgu, op.a.), nego zagrebačke organizacije SDP-a, koja mora preuzeti odgovornost za tu odluku – ističe Kolar.

A uz Tomaševića, mogućnost da se ponovo upusti u utrku za gradonačelničku funkciju najavila je i predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, koja sada podsjeća da je osobno prije više od šest mjeseci iznijela ideju da se, po uzoru na neke gradove izvan Hrvatske, i u Zagrebu u pregovorima stranaka lijevo od centra iznađe kandidat koji bi mogao dobiti izbore.

Kandidat centra

– Nakon toga je Tomislav Tomašević najavio da će se osobno kandidirati. Ako su njegove najnovije izjave korak natrag i pružena ruka, ona je uvijek dobrodošla da se sjedne i razgovara, da se zatome osobne sujete – kaže Mrak-Taritaš. Za razliku od Tomaševića i Kolara, čelnica GLAS-a smatra da bi zajedničkog kandidata ljevica trebala imati već u prvom izbornom krugu i da ne treba čekati drugi. Tumači kako bi više lijevih kandidata u prvom krugu potaknulo međusobnu borbu za drugi s potencijalnim “prekomjernim granatiranjem”, zbog čega bi kandidat koji prođe u drugi krug ušao oslabljen.

GLAS pregovara o ujedinjenju sa strankom Pametno i Strankom s imenom i prezimenom, čija je čelnica Dalia Orešković uvjerena da potreban zaokret u Zagrebu može napraviti samo kandidat s centra.

– Mislimo da novi gradonačelnik treba biti osoba koja ima dovoljno širine, vizije i energije da može ujediniti sve kreativne potencijale za razvoj grada. Takav zaokret najbolje može napraviti politički centar, kroz osobu s jasnom razvojnom i urbanom vizijom, koja će oformiti stručan i nepokolebljiv tim, dok Tomislav Tomašević ima potporu dijela ljevice – kazala nam je Orešković, u čiji se opis idealnog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika Anka Mrak-Taritaš očito uklapa puno bolje nego Tomašević.