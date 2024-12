Može li Kekin kapitalizirati aferu s kavom?: 'Moglo bi doći do potpunog izjednačavanja nje i Selak Raspudić'

Kava Mile Kekina i Nikice Jelavića vruća je tema u hrvatskom političkom životu, a još nije do kraja razjašnjeno kako je do nje došlo. Dok bračni par Kekin tvrdi da je bivši frontmen Hladnog piva na nju došao na prevaru, kontroverzni poduzetnik ih poziva da kažu istinu. No kako će sve utjecati na Ivanu Kekin, kandidatkinju na predsjedničkim izborima 2024.? Politički analitičar Večernjeg lista Dragan Bagić kaže kako će cijela situacija, pod uvjetom da je sve što javnost zna točno i ako se ne pojave novi elementi, Ivani Kekin jako dobro doći jer može konsolidirati svoju biračku bazu. Na taj način može doći do njezina dodatnog rasta, kaže, što ne znači nužno, da će "spustiti" Milanovića nego i da bi mogla motivirati neodlučne da izađu na izbore. Kako "puše" za vratom Mariji Selak Raspudić, rast Ivane Kekin vjerojatno bi mogao dovesti i do potpunog izjednačavanja tih dviju kandidatkinja. "Ova situacija može biti i poklon i prilika za Možemo budu li je znali iskoristiti. Čak je mogu iskoristiti i za lokalne izbore. Tomašević bi Jelavićevu rečenicu: 's Bandićem se moglo, s ovima se ne može ništa' mogao tiskati i na jumbo plakatima", kaže Bagić.

Loš aspekt im je, dodaje, to što su na konferenciji za medije izgledali uplašeno. Pitanje je je li razlog to što se boje da će još nešto izaći na vidjelo ili zato što "mafija zuji oko njih". "Ako je ovo drugo u pitanju, ne bi smjeli pokazivati previše straha jer time slabe poziciju", kaže Bagić.

Petar Tanta naglašava kako je jedno od zlatnih pravila dobre komunikacijske strategije da ako ne želiš biti kriv izađi prvi i sve priznaj. "Tako će se javnost poistovjetiti s tobom. Upravo to je i napravio Mile Kekin koji je shvativši u kakvoj se situaciji našao, a koja može štetiti njegovoj supruzi, kandidatkinji na predsjedničkim izborima pa je tako izašao prvi i sve javno priznao na društvenoj mreži. Ukratko to je rezime ove priče", govori.

"Ono što je bitnije, i što javnost nagađa jest vrlo opasan način da se g. Kekina pa i njegovu suprugu diskreditira u društvu g. Jelavića koji slovi kao jedan od žestokih momaka. Prljava kampanja s elementima konspirativnih sastanaka koja je ubrzo postala tema br. 1. koja je izgenerirala poveći broj kvalitetnih mimova. Vjerujem kako će ova priča itekako dobiti epilog, jer politička dimenzija je već tu čim se protukandidati i njihovi neslužbeni glasnogovornici na poziciji moći lijepe na nju. Sve u svemu ovi izbori lagano klize u trash teme, a tek smo počeli s navodno ozbiljnijom kampanjom, dok favoriti mirno sjede i gledaju razvoj rasplet situacije", zaključuje.

FOTO Što su kandidati radili prvi dan kampanje? Slikanje s građanima, obilazak radova...