Može li i umjetna inteligecija pomoći u demografskoj obnovi

Može li zapadnom svijetu suočenom sa starenjem stanovništva, sve većim brojem samaca i parova bez djece pomoći umjetna inteligencija u koju nade polaže Japan kako bi preokrenuo negativne demografske trendove? Isti problem ima i Europa jer je, prema izvješću Euromonitora, u svjetskoj populaciji do 2030. procijenjen porast samaca za 35%. U EU je danas trećina samačkih kućanstava, sve je manje novorođene djece, a životni vijek je sve dulji što dovodi u pitanje održivost socijalnih i mirovinskih sustava. Japanske vlasti suočene sa starenjem stanovništva i padom nataliteta odlučile su od 2021. sufinancirati projekte koji će korištenjem umjetne inteligencije pomoći ljudima da pronađu “idealne” partnere, prenio je BBC. Japanci se nadaju da će tako poboljšati demografsko stanje nacije jer je u toj zemlji od 128 milijuna stanovnika lani rođeno samo 865.000 djece.

Problem i raspodjela poslova

Stoga će svima koji se odluče uvesti umjetnu inteligenciju u platforme za spajanje parova sufinancirati do 60% troškova. Iako već postoje servisi za pronalaženje partnera koji koriste i sustave umjetne inteligencije da bi što uspješnije obradili podatke za spajanje parova temeljem informacija koje upisuju korisnici u obrasce pri otvaranju profila, subvencije japanskih vlasti trebale bi pomoći izradi naprednijih sustava koji uz podatke o dobi, poslu i zaradi uključuju i vrijednosti i hobije pojedinaca kako bi spajanje bilo uspješnije. No, ne slažu se svi s tom idejom. Sachiko Horiguchi, medicinska antropologinja, smatra da bi se mladi parovi prije odlučili na djecu ako bi se radilo na razvoju robota koji će preuzeti dio kućanskih poslova i brigu o djeci te ako bi im se financijski pomoglo. Pronalaženje “savršenog” partnera, drži, neće pomoći onima koji nisu zainteresirani za izlaske i romantične veze, a interes za veze je smanjen kod ljudi s manjim prihodima. Usto, kao i veći dio svijeta izuzev skandinavskih zemalja, Japan ima problem s konzervativnim muškarcima koji očekuju od zaposlenih žena da paralelno rade i na poslu i kod kuće i više se brinu o djeci. I kod nas se manje od trećine muškaraca svakodnevno brine o djeci, a samo njih 12% svakodnevno obavlja kućanske poslove i kuha, po čemu smo na dnu EU.

Ugledna sociologinja Inga Tomić-Koludrović ističe da imamo dva problema u čijem bi rješavanju mogla pomoći umjetna inteligencija.

– Jedan je problem starenja zapadnih društava zbog kojih se države suočavaju sa sve većim ulaganjima u zdravstveni i mirovinski sustav. Stariije osobe s obzirom na dulji životni vijek traže sve veću vidljivost i bolju kvalitetu života, a pokazalo se da smanjenje jaza između bogatih i siromašnih, ne država, nego pojedinaca doprinosi boljoj kvaliteti života. Zapadni svijet ima problem i sa sve većim porastom samaca. U Velikoj Britaniji su uočili da je u vrijeme praznika veći pritisak samaca na zdravstveni sustav pa su zato od 2018. uveli državnog tajnika za osamljenost. U Švedskoj, u kojoj je više od 50% samačkih kućanstava događa se da 30% ljudi umre, a da se za njihovu smrt sazna mjesecima poslije zbog nedostatka socijalnih kontakata. Umjetna inteligencija bi mogla pomoći u rješavanju problema osamljenosti ljudi, ali i kao pomoć u kući. Iako se danas mlađi muškarci mijenjaju u odnosu na starije problem je i što su još uvijek žene te koje imaju znatno manje slobodnog vremena, više brinu za djecu i rade u kući pa su ili prisiljene odgađati karijeru zbog djece ili odgađati rađanje zbog karijere. Kad bi se umjetna inteligencija koristila i kao pomoć u kućanskim poslovima, žene bi imale veću motivaciju za brak i rađanje više djece – ističe Tomić-Koludrović.

Manje ljudi bi ušlo u brak

Profesorica psihologije Dubravka Miljković slaže se da treba iskoristiti sve prednosti umjetne inteligencije.

– Ne bismo trebali biti isključivi: ili spajanje ljudi ili čuvanje djece ili obavljanje kućnih poslova. Međutim, ipak mislim da nema te inteligencije, prirodne ili umjetne, koja će idealno spojiti ljude. I što bi to zapravo značilo? Idealno upareni nikada ne dolazimo u sukobe? Toliko se u svemu razumijemo da ne moramo ni razgovarati? Ne bi li nam to bilo dosadno? Pa mnogima bi život izgubio smisao! Ali što se čuvanja djece tiče, to je već riješeno: samo im tutneš u ruke kakvu „umjetno inteligentnu spravu“ i možeš bez brige otputovati na par dana. Činjenica jest da je sve više samaca, a među njima i sve više onih koji taj status i ne žele mijenjati – osobito u ženskoj populaciji. Još davnih dana su se provodila istraživanja o temi „kad bih još jednom živio“. Uglavnom, manje bi ljudi (manje žena nego muškaraca!) ulazilo u brak i imalo djecu. Razlozi se svode na neostvarena očekivanja. Danas su očekivanja još veća, a govoreći vrlo općenito, razlozi zbog kojih se ona ne ostvaruju češće se pripisuju i drugima i okolnostima nego sebi. Najviše podržavam umjetnu inteligenciju u kućnim poslovima: već imam dva robota za čišćenje podova. Jedan briše i pere, a drugi usisava. Nedostatak im je što nisu dovoljno inteligentni da se sami uključe – slikovito će Miljković.

Inače, nacionalno reprezentativno istraživanje muškaraca i žena provedeno 2018. u sklopu projekta GENMOD Hrvatske zaklade za znanost i pod vodstvom I. Tomić-Koludrović pokazalo je da se žene u Hrvatskoj znatno brže moderniziraju nego muškarci. Podaci iz istraživanja u sklopu tog projekta “Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive pokazali su i da u Hrvatskoj starije žene s osnovnom školom imaju stavove o rodnoj ravnopravnosti kao muškarci srednje dobi sa srednjom školom.

– Specifičnost Hrvatske u odnosu na druge zemlje EU je to što, za razliku od Njemačke u kojoj manje obrazovane žene žele više djece, kod nas obrazovane žene žele imati više djece, ali se na kraju ne odluče za to jer kod nas imati djecu nije jeftino – govori Tomić-Koludrović. Hrvatska je na posljednjem popisu stanovništva imala gotovo 400 tisuća samačkih kućanstava, a na popisu 2021. može biti samo lošije. Može li umjetna inteligencija pomoći i Hrvatima u pronalaženju partnera?

– Kod nas i sada ima spajanja parova, istina ne preko umjetne inteligencije, nego preko Iskrice i sličnih online servisa ili klasičnih načina poput onog Imoćanina Gangstera. Mogućnosti umjetne inteligencije su neograničene, ali nisu do kraja istražene, osobito u situaciji u kojoj će u interakciji biti dva tipa umjetne inteligencije jer je bitno koji će se podaci unositi i mogu li se unijeti pri spajanju parova u sustav svi podaci koji čine nečiji identitet jer je identitet osobe složen i čine ga i različite kulturne vrijednosti. No, tu bi mogli pomoći i psihijatri i sociolozi, ali to traži ozbiljna promišljanja kako predstaviti sebe i svoj identitet u takvoj vrsti podataka, ali i zaštititi privatnost osobito danas kad pravo i etika kaskaju za umjetnom inteligencijom – zaključuje sociologinja Tomić-Koludrović.

