'Most se ovime jasno pozicirao udesno, dva su značenja u tome'

Most i Hrvatski suverenisti u subotu su najavili zajednički izlazak na predstojeće parlamentarne izbore.

– Most i Suverenisti zajednički izlaze na izbore. Time smo postali druga najjača politička opcija i uistinu jedina prava alternativa kompromitiranom i korumpiranom HDZ-u – poručio je šef Mosta Božo Petrov s konferencije za novinare održane na Markovu trgu i ujedno pozvao sve pojedince od centra nadesno da im se priključe kako bi pobijedili kompromitirani HDZ. Njihova koalicija najavila je početak zauzimanja pozicija na hrvatskoj političkoj sceni, a ususret parlamentarnim izborima.

Politički analitičari slažu se kako se ovim potezom Most jasno odlučio pozicionirati udesno.

– Dva su značenja u tome. Prva je svjetonazorski simboličke naravi, Most se ipak odlučio jasno opredijeliti nadesno jer su se bile pojavile neke špekulacije, budući da su oni malo vrludali oko predsjednika Milanovića, da bi mogli biti podobni i za koaliranje s centrom pa čak i ljevicom. Sad je to skinuto s dnevnog reda. Drugo, ovo ima zapravo smisla samo ako bi to bio početak nekog daljnjeg okrupnjavanja i uvećavanja, no bojim se da to nije slučaj i meni se čini da je to u osnovi upereno protiv Domovinskog pokreta. To je zapravo oštrica njihove koalicije bez obzira na to što su oni sigurno i protiv ljevice i protiv Vlade – kazuje nam Žarko Puhovski ističući da je upravo Domovinski pokret Mostov glavni konkurent.

– Kako stvari stoje, imat ćemo stoga dvije pozicije na desnici koje imaju izgleda ući u parlament. S time da je besmislica to što netko od njih kaže da su druga politička snaga u Hrvatskoj. Ali svi se imaju pravo nadati – dodaje Puhovski koji ovoj koaliciji u najboljem slučaju daje do 15-ak mandata.

Politička analitičarka Ankica Mamić smatra pak kako ta odluka Mosta da se svrsta desno može stvoriti probleme toj stranci u urbanijim područjima poput Zagreba, gdje je Most prisutan na dnevnoj bazi.

– Suverenisti Most vuku jače udesno, a oni su zapravo prije svega kroz bračni par Raspudić pokazali i htjeli biti stranka koja je više usmjerena prema centru, odnosno neki desni centar. Sa Suverenistima su desnije i pitanje je hoće li im to pomoći u ovim "gradskim" izbornim jedinicama. Dosta su bili aktivni u Zagrebu, a ondje su mladi, urbaniji birači. No teško je reći gdje su jasni jer nemamo nacionalnih istraživanja po izbornim jedinicama koje bi to jasno pokazale – rekla je Ankica Mamić dodajući kako Suverenisti nemaju baš puno političke snage, no da su u Mostu očito ocijenili kako će javnosti "vidljiviji" članovi te stranke poboljšati i izborni rezultat Mosta.

