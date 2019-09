Most je odustao od Petrova? Sutra odluka hoće li podržati Škoru

Glavni odbor Mosta nezavisnih lista sutra će odlučiti o predsjedničkom kandidatu stranke, a iako je to tijelo prije odlučilo da će Most imati svoga kandidata, ta će odluka sutra biti preispitana. Potvrdio nam je to politički tajnik stranke Nikola Grmoja.

– Još je na snazi odluka da ćemo imati svoga kandidata, no analizirat ćemo sve što se događa u pretkampanji i shodno tomu donijeti konačnu odluku – kazao je Grmoja.

Škoro za vodu u Ustavu

Iako su iz Mosta prije dolazile neslužbene najave da bi se za predsjednika RH mogao kandidirati predsjednik stranke Božo Petrov, ali i mišljenja o drugim kandidatima iz stranačkih redova, te su priče u međuvremenu utihnule, a sve se češće čuje da će se ići na podršku Miroslavu Škori. Da se o toj opciji razgovara moglo se čuti i u Škorinu izbornom stožeru, a u prilog tezi da je dogovor postignut mogao bi ići i današnji Škorin potez. Taj je predsjednički kandidat, naime, potpisao Mostovu inicijativu da se voda Ustavom zaštiti kao osnovno ljudsko pravo i javno dobro, a sve u cilju sprečavanja privatizacije javne opskrbe vodom.

“Vodu u Ustav! Potpisao sam peticiju za ustavnu zaštitu vodnog bogatstva, jednog od naših najvrednijih resursa. Potpišite i vi”, napisao je Miroslav Škoro na službenom profilu na Facebooku, uz nekoliko fotografija s Mostovim volonterima.

Direktor komunikacija u Škorinu timu Mate Mijić ističe, međutim, da Škoro nije potpisao tu inicijativu zato što računa na Mostovu podršku.

– O tome koga će podržati u predsjedničkoj kampanji odlučit će Most, a Miroslav Škoro peticiju je potpisao zato što podržava ustavnu zaštitu vode – kaže Mijić.

Hoće li Most ostati pri ideji da treba imati svoga predsjedničkog kandidata ili će se prikloniti Škori, ne zna ni Miro Bulj, nezavisni zastupnik u Klubu Mosta, no ističe kako mu je drago što je Škoro kao predsjednički kandidat podržao Mostovu inicijativu. Bulj podsjeća kako su Most i Škoro pri istom stavu i kad je riječ o drugim temama, poput podrške referendumskoj inicijativi GI Narod odlučuje.

– Iako nisam član ni Mosta ni njegova Glavnog odbora, vjerujem da će to tijelo donijeti odluku koja je najbolja i za Most i za Hrvatsku – kaže Bulj.

S rejtingom od pet posto, po posljednjim anketama, Most bi svojom podrškom, ali i stranačkom infrastrukturom, mogao dati solidan vjetar u leđa Škorinoj kampanji. Osim toga, iz Škorina su tabora već puštane informacije kako njihov predsjednički kandidat u kampanji želi podršku katoličkih laičkih organizacija, a zna se da je Mostovu kampanju za euroizbore videoporukom podržao Zvonimir Troskot, istaknuti katolički aktivist i nekadašnji čelnik Građanske inicijative Narod odlučuje. Podrška Mosta bi, dakle, i sa te strane dobro došla Škori kojemu, navodno, Željka Markić nije pretjerano sklona.

S druge strane, predsjednički kandidat kojega ankete smještaju među kandidate s realnim šansama na predsjedničkim izborima, Mostu bi mogao podići vidljivost njegovih zakonskih prijedloga i inicijativa. U vrhu stranke ipak inzistiraju na tome da konačna odluka još nije donesena te da će o svemu sutra odlučiti Glavni odbor.

Glavni odbor poluprazan

U tom je tijelu 15-ak članova, što izravno izabranih članova Glavnog odbora, što povjerenika županija i Grada Zagreba. Glavni odbor po stranačkom statutu kontrolira i izrađuje strategije djelovanja na terenu i upozorava zastupnike na probleme koji tište građane. No to tijelo nije do kraja popunjeno, jer Most nije imao izgrađenu infrastrukturu u županijama u kojima se oslonio na suradnju s nezavisnim listama. O odluci Glavnog odbora Most će javnost izvijestiti na konferenciji za novinare.