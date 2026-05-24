Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAVA U AUSTRALIJI

Morski pas ubio muškarca (39) dok je ronio: Zvijer mu nanijela fatalne ozljede glave

Ilustrativna fotografija
Pixabay
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
24.05.2026.
u 16:48

Nesretni 39-godišnjak bio je u ribolovu s trojicom prijatelja kada ga je napala nepoznata vrsta morskog psa. Iako ga je kolega odmah izvukao na brod, ozljede su bile preteške

Muškarac (39) umro je nakon što ga je u nedjelju napao morski pas dok je pecao na Velikom koraljnom grebenu, rekla je policija, što je drugi fatalni napad morskog psa u Australiji ovaj mjesec.

On je bio jedna od četiri osobe koje su se uputile sa sedam metara dugačkim brodom prema Kennedy Shoalu, plitkom grebenu oko 45 kilometara od obale savezne države Queensland na sjeveroistoku Australije, rekla je novinarima ispektorica policije Queenslanda, Elaine Burns.  "Vjerujemo da je muškarac lovio ribu podvodnom puškom kad je napadnut te je umro od teško zadobivenih ozljeda glave", rekla je. "Iz vode ga je izvadila druga osoba koja je bila s njim u vodi u vrijeme napada."

Brodu je trebalo duže od sat vremena da dođe na obalu nakon što je pozvana hitna služba, rekla je Burns. Dodala je da još nije jasno koji tip morskog psa je napao muškarca i da nitko drugi nije ozlijeđen u napadu. Do njega je došlo nakon što je morski pas 16. svibnja usmrtio 38-godišnjaka kraj Pertha u zapadnoj Australiji.

Svake godine dogodi se oko 20 napada morskih pasa u Australiji, no većina nije fatalna, prema podacima konzervatorskih grupa. Puno više ljudi se utopi na australskim plažama.

FOTO Ovo su najduže zmije na svijetu: U Hrvatskoj imamo jednu koja naraste do 2,6 metara
Ilustrativna fotografija
1/11

Ključne riječi
Napad morskog psa morski pas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!