MORH raspisao natječaj: Traži se 50 kandidata za časnike i časnice

Ministarstvo obrane raspisalo je natječaj za prijem 50 kandidata i kandidatkinja za časnike i časnice.

Najviše kandidata, njih do 20, traže se za vojne pilote studijskih programa, odnosno zvanja preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer aeronautike, magistar inženjer aeronautike i preddiplomski sveučilišni studij sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) iz područja tehničkih znanosti, magistar iz područja tehničkih znanosti.

Osim njih, traži se i do 12 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, jednog doktora veterinarske medicine, jednog magistra farmacije, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava te do devet kandidata za popunu roda veze, kiber/IT stručnjaka.

- Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona, govore u priopćenju.

Kandidati mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021., izuzev kandidata za vojne pilote koji mogu imati najviše navršenih 26 godina života do kraja 2021. godine.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti:

– životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)

– potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

– dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak, a odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2021. godine. Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

