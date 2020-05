Avion nije imao klasičnu crnu kutiju, kupljen je 2007. u Češkoj i imao je 1361 sat leta

Avioni Zlin služe za osnovnu i naprednu obuku u civilnim i vojnim školama

Zlin je, inače prilično pouzdan avion, a u HRZ-u su nabavljeni 2007., četiri zrakoplova zamijenila su školske avione Utva 75 jugoslavenske proizvodnje. Koristi se za osnovnu i naprednu obuku u civilnim i vojnim školama, ali i za akrobatske letove i akrobatsku obuku. Brzina leta je od 175 do 250 km/h. Motor ima 200 KS, a riječ je o dimenzijama manjem zrakoplovu, raspona krila 9,34 metra. Piloti kažu da na niskim brzinama nema većih manevarskih sposobnosti. Istovrsni zrakoplov, ali u vlasništvu zagrebačke pilotske škole, 2013. doživio je nesreću na jugu Istre, kod Pomera, kada je odmah nakon polijetanja pao u more i eksplodirao, a dvojica pilota su poginula. Prethodna tragedija pilota HRZ-a iz baze u Zemuniku zbila se krajem siječnja ove godine, kada se, iz još neutvrđenih razloga, u brišućem letu u more kod Šibenika srušio helikopter Kiowa. Ova nesreća kod Biljana Donjih nastavlja tužan popis nesreća u HRZ-u. Nakon Domovinskog rata bilo ih je ukupno 12 u kojima je uništeno 13 letjelica HRZ-a, sedam helikoptera i šest zrakoplova