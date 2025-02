MOL i Slovnaft nezadovoljni: 'Ugovor s Janafom potpisan je po znatno višim cijenama od europskih'

MOL i Slovnaft nezadovoljni su što su ugovor s Janafom za transport nafte potpisali na samo godinu dana, a tvrde i da im je Janaf zaračunao po cijenama znatno višima od europskih. "MOL i Slovnaft potpisali su jednogodišnji ugovor o transportu sirove nafte s dioničkim društvom Janaf, operaterom hrvatskog dijela Jadranskog naftovoda. Kompanije MOL i Slovnaft izražavaju žaljenje što je potpisan tek jednogodišnji ugovor - po znatno višim cijenama od europskih transportnih tarifa u ovom sektoru", kaže se u priopćenju dviju kompanija objavljenom u srijedu navečer. MOL Grupa smatra kako bi višegodišnji sporazum bolje osigurao sigurnost opskrbe u regiji te da, kao se navodi, "visoke transportne tarife određene potpisanim ugovorom sigurno neće pomoći u obuzdavanju cijena energenata".

"Istodobno, kompanije MOL grupe s nestrpljenjem očekuju dugo najavljivana poboljšanja sustava Janafa, koja bi omogućila stabilne, cjelogodišnje i količinski značajnije isporuke proizvoda putem hrvatskog dijela naftovoda", kaže se u priopćenju. "Jedini način za obranu energetske ranjivosti Češke, Slovačke i Mađarske - država bez ulaznih morskih terminala za opskrbu - jest održati sve mogućnosti prijevoza otvorenima. Imajući to na umu, te zbog osjećaja odgovornosti za sigurnost opskrbe cijele regije, našim kompanijama nije preostalo ništa drugo nego potpisati ugovor s Janafom", dodaje se. Janaf je u ponedjeljak izvijestio da je s MOL GROUP-om sklopio ugovor o transportu 2.100.000 tona nafte sustavom Janafa za razdoblje do 31. prosinca 2025. te ugovor o skladištenju nafte na Terminalu Omišalj i Terminalu Sisak za razdoblje do 31. prosinca 2027. godine.