Moji konkurenti?! Jedan sramoti Split gdje god se pojavi, drugi je serijski prevarant, a treći samo želi fotelju

Ivica Puljak (Centar) apsolutni je favorit na lokalnim izborima u Splitu. Ankete mu predviđaju glatku pobjedu, ali i znatno težu situaciju u Gradskom vijeću nego što ju je imao do sada. Jedan je od najoštrijih kritičara HDZ-a u državi, premijer ga ne posjećuje, a u otvorenom je ratu sa splitskim SDP-om, strankom s kojom surađuje na nacionalnoj razini. Razgovarali smo o izazovima i poteškoćama u mandatu koji završava, najvažnijim splitskim projektima, političkim odnosima i predizbornoj kampanji u kojoj se ne biraju ni riječi ni sredstva.

Hoćete li svoj najveći projekt, uređenje žnjanskog platoa te gradnju i opremanje najveće plaže na Jadranu, uspjeti završiti do sredine svibnja?

- Uređenje Žnjana napreduje prema planu. Svi veliki, glavni radovi su dovršeni, a ostali su još samo završni, poput hortikulture i unutarnjeg uređenja. Kao što smo i najavili, plaža bi za građane trebala biti otvorena sredinom svibnja, nakon čega će se paralelno još dovršavati finalni radovi. Projektom je predviđeno da se ugostiteljski objekti naprave u roh-bau izvedbi, a da ih onda zakupci konačno urede de početka ljeta. Stoga je važno da se uporabne dozvole ishode sredinom svibnja. Službeno ćemo otvoriti plažu manifestacijom koja će se održati 21. lipnja, na prvi dan ljeta. Moram napomenuti da Žnjan nije samo naš najveći projekt, to je najveći i najvredniji projekt koji se radi u Splitu u zadnjih 40 godina i na njega smo zaista ponosni. Vjerujem da je Žnjan najbolji primjer da se i najveći projekti mogu realizirati brzo, i to bez kaosa i pogodovanja, kada se Gradom upravlja ozbiljno, odgovorno i pošteno. To je projekt koji gradu Splitu vraća ponos, jer je od početka do kraja napravljen snagama iz Splita i okolice. Ljudi koji su radili na gradnji prošlog ljeta nisu uzimali godišnji odmor, jer su, prema njihovim riječima, željeli radove završiti na vrijeme i kazati svojoj djeci da su oni radili na projektu Žnjan.

Državni inspektorat posljednjih je tjedana bio vrlo aktivan na Žnjanu, čak su i zatvorili dio gradilišta. Jesu li to, po vašem mišljenju, bile uobičajene kontrole za takav projekt ili pokušaj opstrukcije?

- Nikad do sada nisam čuo da se toliko inspektora istodobno koncentriralo na jedno gradilište, na toliko važan i velik projekt. U jednom trenutku imali smo pravu invaziju inspektora na Žnjan, ali inspekcije imaju prava i ovlasti da preispitaju svaki detalj. Nisu pronađene nikakve veće nepravilnosti i radovi su nastavljeni po planu. Optimist u meni vjeruje da su projekti i investicije iznad politike, ali nakon svega što smo u protekle četiri godine doživjeli, iskustvo me demantira.

Kako ocjenjujete suradnju Grada Splita s državom?

- Suradnja sa stručnim službama raznih ministarstava i agencija uvijek je bila profesionalna s obje strane. Siguran sam da će se tako nastaviti i ubuduće.

HDZ ističe kako je za realizaciju Žnjana zaslužan vaš prethodnik Andro Krstulović Opara. Kako to komentirate? Hoćete li pozvati Oparu na otvorenje?

- Projekt Žnjan je započeo prije nas i to nikad nismo osporavali. Sama priprema projekta nije bila dovoljno dobra i vrlo ozbiljni ljudi savjetovali su nam da odustanemo od projekta, jer ga nikada nećemo realizirati. Mi nismo odustali, preuzeli smo projekt, ispravili sve nedostatke, osigurali sredstva i krenuli u realizaciju. To je najvažniji splitski projekt u posljednjih nekoliko desetljeća i naravno da ćemo pozvati i bivšeg gradonačelnika na otvorenje. Nećemo pritom pripisivati sebi tuđe zasluge, no jednako tako nećemo dopustiti da nam se oduzme ono što smo konkretno napravili: dovršetak dokumentacije te provedba i realizacija cijele gradnje.

Sukob s Državnim inspektoratom imali ste i kada ste tražili rezultat mjerenja onečišćenja zraka u Splitu. Jeste li, nakon što ste sudski dobili podatke, nešto poduzimali da se onečišćenja više ne događaju ili se situacija poboljšala?

- Sukob se dogodio zato što smo ustrajali u tome da dobijemo informacije koje su važne za zdravlje građana. Inspektorat je skrivao podatke o onečišćenju zraka i proglasio ih inspekcijskom tajnom. HDZ-ov državni inspektor Andrija Mikulić štitio je ljude koji zagađuju zrak umjesto da štiti građane. Pobjedu smo izborili tek sudskim putem i nakon pune dvije godine dobili inspekcijske nalaze, a nakon toga smo cijelu dokumentaciju proslijedili Državnom odvjetništvu. Sve se to i dogodilo zato što smo, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, pokrenuli mjerenja kvalitete zraka na Brdima. Danas mjerenja pokazuju da su vrijednosti unutar zakonskih okvira. Redovito objavljujemo rezultate, informiramo građane i borimo se za to da se takve stvari više ne zataškavaju.

Jeste li platili kaznu koju vam je odredio inspektorat zbog radova u Vili Dalmaciji, za koje vi okrivljujete svog prethodnika Oparu i Vladinu povjerenicu Mirnu Veža?

- Da, platio sam kaznu, ali to nije bila kazna nego pokušaj političke likvidacije. Ja sam prvi gradonačelnik u Hrvatskoj koji je platio kaznu za nešto za što nije kriv. Mi smo jedina politička opcija u Splitu koja štiti javni interes i zbog toga je HDZ angažirao sve institucije i medije koje kontrolira kako bi nas uništio.

Jeste li poduzeli pravne korake?

- Podižem tužbu na Ustavnom sudu, a bude li ishod negativan, obratit ću se i Europskom sudu za ljudska prava.

Grad Split pokušao je na dražbi kupiti Spaladium arenu, ali Trgovački sud prodaju je poništio. Što ste poduzeli nakon toga?

Ta odluka suda neugodno nas je iznenadila jer je isti sudac nekoliko dana prije odbio žalbu banke. Nakon tri dana promijenio je svoju odluku i tako pobio sam sebe. Podnijeli smo žalbu Visokom trgovačkom sudu i nadamo se pozitivnom ishodu jer u poništavanju prodaje zaista nema baš nikakve logike.

Mlade obitelji iseljavaju se iz Splita zbog skupih stanova. Kako ćete to riješiti?

- Split ima jednu specifičnost, stisnut je sa svih strana i nema dovoljno prostora, ali priuštivo stanovanje nije problem samo našeg grada. To je vrlo kompleksno pitanje koje je danas prioritet cijele Europske unije i možemo ga riješiti samo ozbiljnom suradnjom s državom i Europom, a bit će prioritet u našem sljedećem mandatu. Uskoro počinjemo s gradnjom jedne zgrade s pedesetak stanova na Mejašima, zatim i na Lovretu, a s državom započinjemo i veliki projekt stanova za najam na Brodarici te nastavljamo s projektom na Korešnici. U budućnosti će se graditi stanovi i na lokaciji sadašnje garaže tvrtke Promet, ali nakon što je preselimo na Dračevac. Svi ti stanovi omogućit će mladim ljudima dugoročan, priuštiv najam, kako bi mogli planirati život i obitelj.

Čeka li novog gradonačelnika Splita problem s odlaganjem otpada? U kakvom je stanju Karepovac?

- Kao prvog splitskog gradonačelnika koji će pobijediti dvaput, čeka me nastavak odgovornog posla koji smo oko toga već pripremili. Karepovac je saniran, sada je to zeleno brdo. Na jednom dijelu još se deponira otpad, a mi ćemo napraviti sve što možemo da se vijek trajanja Karepovca produlji dok ne bude gotov Centar za gospodarenje otpadom na Lećevici, jer bi u protivnom cijena odvoza otpada za građane drastično porasla, a to nitko ne želi. Nažalost, Županija kasni s gradnjom Lećevice, ali s obzirom na to da će nova Županica biti Ivana Ninčević Lesandrić, koju podupiremo zajedno s Nezavisnom listom mladih, projekt Lećevice znatno će se ubrzati.

Imate li alternativu ako se Karepovac napuni, a Lećevica ne bude gotova?

- Uspostavili smo inovativni sustav tretiranja otpada, naime iz miješanog komunalnog otpada razdvajamo komponente biootpada i plastike, koje se više neće deponirati na Karepovcu. Tako ćemo znatno smanjiti opterećenje Karepovca i produljiti njegov vijek do spremnosti Lećevice.

Kako ocjenjujete rad gradskih tvrtki u svom mandatu?

- Riječ je o jednoj od najvažnijih promjena koje smo uveli u Splitu. Prvi put su na čela gradskih tvrtki došli ljudi birani prema znanju i sposobnostima, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Oni odgovaraju isključivo za svoje rezultate. Uveli smo javne natječaje, jasno postavili ciljeve i tražili rezultate. Dobar primjer je tvrtka Vodovod i kanalizacija. Godinama su projekti stajali, no onda su, nakon smjene Tomislava Šute koji nije napravio ništa u šest godina, za nekoliko mjeseci otkočene sve ključne investicije. Slična je situacija i u drugim tvrtkama.

Podigli ste kredit od 150 milijuna eura. Oporba tvrdi da nemate projekte. Za što su namijenjeni ti novci?

- Riječ je o nizu razvojnih projekata, poput Žnjana, gradnje šetnice Duilovo – Stobreč, obnove Doma mladih, park & ride garaže na Lovrincu, proširenja škola, projekta priuštivog stanovanja, rekonstrukcije Škverske ambulante, Kina Bačvice, uređenja Rive i Hrvojeve ulice, razvoja Tehnološkog parka na Dračevcu, gradnje sportskog centra na Brdima i drugih. Oporba može govoriti što god želi, ali nama je važnije što misle građani, a oni vrlo dobro vide što smo sve napravili u ove četiri godine te što ćemo i dalje raditi da Split postane bolji.

Zaduživanje vam je omogućio vijećnik Damir Barbir koji je zbog toga izašao iz SDP-a. Šef SDP-a Matijević naziva ga žetončićem, zašto vi smatrate drukčije?

- Zato što je izašao iz stranke u trenutku kada je ona prestala zastupati interese građana Splita. Ostao je dosljedan vrijednostima zbog kojih je uopće ušao u politiku i zbog toga zaslužuje poštovanje. Lojalnost političkoj stranci nikada ne smije biti važnija od odgovornosti prema građanima. Žetončićem ga može nazivati samo onaj tko politiku promatra kao priliku za stjecanje osobne koristi, umjesto kao dužnost prema zajednici.

Dosad su se tijekom kampanje najoštrije sukobljavali vaš zamjenik Ivošević i kandidat SDP-a Matijević. S obzirom na to da se dobro poznaju, obojica su bili u Forumu mladih SDP-a, je li to uopće politički sukob ili je na osobnoj razini?

- Nepošteno je stavljati bilo kakav znak jednakosti između Bojana Ivoševića i Davora Matijevića, kao i svoditi ono što je isplivalo na površinu na razinu nekakvog međusobnog sukoba, bilo s političkim ili nekim drugim predznakom. Ivošević je radio neke greške, ali nikad se nije ogriješio o javni interes. Ugledni istraživački novinar otkrio je veliku Matijevićevu aferu iz koje proizlazi da je on trenutačno najveća prijevara na hrvatskoj političkoj sceni, a mnogi njegovi kolege znale su za to. Kao serijski prevarant, Matijević je u sukobu sa zakonima i građanima koje želi obmanuti, a ne s mojim zamjenikom.

Vi ste na listi SDP-a izborili i saborski mandat, a na lokalnoj razini niste se uspjeli dogovoriti ni za Županiju. Kako stoji vaša kandidatkinja Ivana Ninčević Lesandrić. Je li joj naštetila afera s iznajmljivanjem bespravne kuće?

- Ivana Ninčević Lesandrić vodi ozbiljnu i sadržajnu kampanju i ima našu punu podršku. Ova fabricirana afera nije uspjela zasjeniti ono najvažnije – da ona nije učinila ništa protuzakonito niti je imala ikakvu namjeru bilo što prikrivati. Nitko ne bi trebao ispaštati zbog grešaka članova svoje obitelji. Mislim da građani prepoznaju razliku između stvarne odgovornosti i politički motiviranog napada jer očito je da je njezin suprug završio u pritvoru zato što se Ivana kandidirala i ima šanse pobijediti HDZ u županiji. Ljudi u cijeloj Dalmaciji žele promjene, jednako kao što su ih prije četiri godine željeli građani Splita, a očekuju političare koji im neće lagati i koji će preuzeti odgovornost. Vjerujem da će upravo to u njoj i prepoznati.

Kakva je situacija u splitskom HNK? Kako ocjenjujete rad intendanta Vicka Bilandžića? Nakon njegova dolaska 2022. puno se pisalo o lošim međuljudskim odnosima, mnogi su otišli iz HNK, među njima dramaturg Jasen Boko, fotograf Matko Biljak, ravnatelj baleta Pedro Carnieri, Ivica Čikeš, Neno Munitić odustao je zbog nezdrave atmosfere...

- Situacija u HNK je kompleksna i svjesni smo da su posljednje dvije godine izazvale napetosti i odlaske pojedinih umjetnika. No, HNK je, otkako ga je Bilandžić preuzeo, postao financijski stabilan, sa znatno boljom posjećenošću. Grad se ne miješa u umjetničke odluke niti odnose unutar kuće, naša je uloga osigurati stabilno financiranje i poštovanje procedura. Intendant ima podršku Kazališnog vijeća, a time i našu. Ako se to promijeni, promijenit će se i naš stav.

Ukrajinsko veleposlanstvo oštro je reagiralo zbog predstave "Woyzeck", koju su ondje doživjeli kao uvredu. Nazvali su je "činom umjetničke neodgovornosti". Bili ste na premijeri, kako ste je vi doživjeli i kako komentirate reakciju Veleposlanstva Ukrajine?

Mogu razumjeti da je izazvala snažne emocije jer je strašno teška, ali stekao sam dojam da je umjetnička poruka predstave izrazito antiratna i da upozorava upravo na svu tragediju rata, ne glorificira ga niti banalizira. Ne dijelim mišljenje da je riječ o uvredi ili namjernoj provokaciji. Mislim da predstava poštuje ukrajinske žrtve, ali da zbog svoje težine može izazvati nelagodu i to je legitiman osjećaj. Umjetnost ima pravo uznemiriti, ali isto tako i publika ima pravo reagirati.

Nakon vašeg preuzimanja vlasti i povjeravanja Splitskog festivala novoj ekipi, stari organizatori obnovili su Melodije Jadrana, uz financiranje Ministarstva turizma i Ministarstva kulture. Vodi li se to politički obračun i festivalima? Koji je bolji među njima, gradski ili državni?

- Zabrinjavajuće je koliko javnog novca neki privatnik može dobiti bez ikakvog natječaja, preko noći, od institucija koje su u rukama HDZ-a. Splitski festival je brend Grada Splita s dugogodišnjom tradicijom pa nema smisla uspoređivati ga s privatnim projektima.

Kada će početi obnova Poljuda?

- Projekt je potpuno spreman, ali je žalba tvrtke Spegra privremeno usporila postupak. Državna komisija odbacila je sve važne žalbene navode kao neutemeljene i potvrdila da je dokumentacija Grada Splita stručna, jasna i zakonita. Prihvaćen je tek jedan tehnički prigovor. Zbog njihova postupanja izgubili smo dragocjeno vrijeme, ali sanaciju Poljuda nećemo zaustaviti. Prilagodit ćemo dokumentaciju i odmah nastaviti s procesom.

Jeste li u ovom mandatu uspjeli napraviti ono što ste planirali?

- Uspjeli smo napraviti i pokrenuti većinu najavljenih projekata, a i mnoge koje u prvoj kampanji nismo ni spominjali. Naravno, ne baš sve, jer smo se susreli s mnogim barijerama nepotrebne birokracije. S druge strane jako smo zadovoljni, jer smo pokrenuli najveći investicijski ciklus u modernoj povijesti Splita. Realizirali smo projekt Žnjana, gradnju Tehnološkog parka, posadili gotovo 30 tisuća stabala, sagradili garaže, vrtiće i školske dvorane. Uveli smo red i promijenili Split nabolje na više od 1200 lokacija. Osigurali smo više od 150 milijuna eura od Europske investicijske banke, za razvojne projekte koji su važni za budućnost grada. Dok su drugi kritizirali, mi smo radili. I zato od građana tražimo da nam na ovim izborima još jednom daju svoje povjerenje, da nastavimo gdje smo stali.

Uklonili ste štandarac sa splitske Pjace kada je sud presudio da morate obrisati datum oslobođenja Splita. Zašto ste se žurili, zašto niste čekali odluku Gradskog vijeća u kojem imate većinu?

- Mi smo na taj način ispoštovali odluku Trgovačkog suda i uklonili natpis s datumom oslobođenja Splita od fašizma. Paralelno smo pokrenuli proceduru za postavljanje novog štandarca, ali ovoga puta ne kao autorskog poteza pojedinca s vlastitim motivima, već kao djela o kojem odlučuju institucije Grada, u skladu s pravilima i odgovornošću. Nitko osim građana Splita ne smije odlučivati što će pisati na našim trgovima i ulicama, a mi u Splitu nećemo dopustiti da se povijest koristi za političke manipulacije.

Motivirali ste HDZ-ove birače, nikome nije bilo drago vidjeti kipara Kuzmu Kovačića kako plače. Je li pametno pred izbore poticati ideološke razmirice?

- Poticanjem ideoloških razmirica služe se neki naši politički konkurenti, a ne mi. Mislim da to nikad nije pametno, ali treba jasno razlikovati poticanje razmirica od okretanja glave na drugu stranu i prešućivanja povijesnih istina. Mi se antifašizma kao temeljne vrijednosti nikad nećemo odreći, koliko god nas to koštalo.

Koga biste najviše voljeli sresti u drugom krugu: Keruma, Matijevića ili Šutu?

- Ne opterećujem se time koga bih od njih trojice mogao sresti u drugom krugu, jednako kao što se ne bavim ni time koga bih želio izbjeći, svejedno mi je, jer sva trojica imaju jednu zajedničku karakteristiku, a to je da im ni Split ni javni interes nisu na listi prioriteta. Jedan je ostao dužan milijune i sramoti Split gdje god da se pojavi, drugi je serijski prevarant, a treći samo želi uhvatiti bilo kakvu fotelju.

Nakon Kerumove skandalozne izjave o Krstuloviću Opari ne izlazite na sučeljavanja na kojima je on. Neki analitičari kažu da vam je to dobro došlo. Kako to komentirate?

- Ta tvrdnja pokazuje da neki još uvijek ne razumiju suštinu politike koju vodimo niti vrijednosti za koje se zalažemo. Ne bojim se ja ni sučeljavanja ni kritike, ali neću podržavati banalizaciju rasprave o budućnosti Splita ni trivijalizaciju politike na razinu u kojoj ravnopravno dijelim mjesto u javnom prostoru s osobom poput Željka Keruma. Davati takvoj osobi pozornicu znači legitimirati njegove stavove. Trenutak u kojem kao društvo počinjemo tolerirati takvu bešćutnost trenutak je kada za nju i sami postajemo odgovorni.

