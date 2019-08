Mogu li azijske “vatrene lopte” biti prekretnica u gašenju požara?

Teška je samo kilogram i pol i izgleda poput obične lopte za, recimo, vaterpolo, no bukne li požar u ormaru, kupaonici ili automobilu, ova mala crvena naprava spašava živote. Jednostavna je za korištenje, nema opasnosti da slučajno “opali” i tako nekoga ozlijedi, a plamene buktinje pretvara u dim u roku od najviše desetak sekundi. Nije stoga iznenađujuće da je Elide Fire, kako se ova eksplozivna lopta zove, posljednjih mjeseci postala pravi internetski hit. Izumio ju je i patentirao predsjednik Udruženja za inovacije i izume u Tajlandu Phanawatnan Kaimart i zbog svoje efikasnosti, kažu njegovi kolege i proizvođači, promijenila je način na koji vatrogasci obavljaju svoj svakodnevni posao. Korištenje je krajnje jednostavno – sve što je potrebno jest baciti loptu u plamen i ona sama obavi ostatak posla.

‘Plug and play’ gašenje požara

A kako Elide Fire funkcionira? Riječ je, naime, o eksplozivnoj napravi koja na svojoj površini ima mali detonator i u samo nekoliko sekundi nakon doticaja s vatrom na prostoru od osam do deset četvornih metara oslobađa gustu smjesu plinova i prašaka koje se inače koristi za gašenje požara. Sila eksplozije, objašnjavaju proizvođači, tjera kisik iz područja požara tako da vatra ne može dobiti potrebno “gorivo”, a smjesa od monoamonijeva sulfata zatim hladi zgarište da ne bi došlo do novog požara. Zbog toga što lopta samostalno detonira, za njezino korištenje nije potrebna posebna obuka ili bilo kakvo tehničko znanje, a do nezgode nikako ne može doći jer lopta reagira isključivo na direktan plamen poput, primjerice, kakve petarde.

Elide Fire funkcionira po principu “plug and play” korištenja i upravo je zato, piše na web-stranici za Elide Fire, ova eksplozivna lopta savršena je kad dođe do nevolje, a standardnog aparata za gašenje požara nema ili nije u funkciji.

A osim što gasi požare, reklamiraju proizvođači, naprava je odlična i kao oblik prevencije. Ne treba joj, naime, ljudska intervencija da bi obavila svoj posao pa se lako može staviti u prtljažnik automobila ili ormar. Dođe li do slučajnog stvaranja plamena, lopta odmah reagira i “voila” – deseci tisuća kuna materijalne štete i za život opasne ozljede spriječeni su i prije nego li dođe do opasnosti.

Da možda tu ima nečega, dokazuje činjenica da se lopta prodaje u više od sto zemalja svijeta, a među njima je i Hrvatska, i to za stotinjak eura ili 500 kuna ako je na akciji. Osvojila je i šest međunarodnih nagrada u području inovacijske tehnologije. No, pita li se ljude kojima je borba protiv vatrenih stihija i spašavanje ljudskih života svakodnevni dio života koliko je ovaj izum uistinu efikasan, reći će da se ostavimo interneta i umjesto toga vjerujemo nečem što je dokazano i kvalitetno. Zapovjednik Javne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih i više je nego skeptičan prema ovakvim “revolucionarnim” spravama za gašenje požara, a pogotovo prema ovoj naizgled uspješnoj vatrogasnoj lopti. Točnije, kad smo mu rekli da je Elide Fire u Aziji postao pravi hit, jednostavno se nasmijao.

Veliki trik

– Čuo sam za tu famoznu loptu i mislim da čak i imam jednu na nekoj polici, čisto zbog znatiželje. Ali vjerujte kad kažem da je to čista muljaža. Svakih pola godine na tržištu se pojavi neki “hit” koji u prezentacijskim uvjetima izgleda odlično, ali ništa od toga dosad se nije iskazalo kao korisno na pravom terenu. Ono što vidimo u promotivnim materijalima nije ni blizu stvarnom životu. Ništa drukčije nije ni s ovom loptom, riječ je o velikom triku za javnost – objašnjava nam zapovjednik Jembrih i dodaje da ova naprava nikako ne bi prošla rigorozna testiranja koja su potrebna da bi se bilo koji protupožarni aparat mogao uzeti za ozbiljno.

U Hrvatskoj ta testiranja obavlja tvrtka Pastor, najveći proizvođač vatrogasnih aparata u jugoistočnoj Europi.

– Takvo što nije za igranje i javnost ne bi trebala padati na ovakve trikove. Jedini pravi način gašenja požara, naravno, osim pozivom nama, jest korištenje standardnih vatrogasnih aparata koji su testirani i redovito održavani – upozorava Jembrih.