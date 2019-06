'Mogla bi to biti najneizvjesnija predsjednička kampanja dosad'

Iako se još točno ne zna koliko će kandidata i kandidatkinja biti u utrci za predsjedničku poziciju na Pantovčaku, možemo reći da je borba – započela. Svi još nisu startali, no oni koji jesu i oni za koje je jasno da je samo pitanje trenutka kada će iz najnižeg starta krenuti, već su počeli nametati svoj tempo pa moguće odmjeravanje njihovih snaga u idućim mjesecima već sad pobuđuje veliko zanimanje, očekivanja i predviđanja. Stoga smo šestero stručnjaka za domaću političku scenu zamolili da pokušaju predvidjeti što bi nam idući predizborni mjeseci mogli donijeti, pri čemu smo se usmjerili na do sada četiri najrazvikanija pretendenta na Pantovčak – aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, bivšeg premijera Zorana Milanovića, ekonomista, bivšeg saborskog zastupnika i pjevača Miroslava Škoru te suca Mislava Kolakušića.

Stručnjaci su jedinstveni u stavu da i ovi navedeni kandidati jamče prilično zanimljivu, napetu i neizvjesnu utrku te gotovo svi, vezano za Škorino ime, podsjećaju na nedavna događanja u Ukrajini i Sloveniji. Ipak, PR stručnjakinja Ankica Mamić naglašava: “Ovi će se izbori odlučiti u prvom krugu. Tko od desnih kandidata uđe u drugi krug, taj će biti vjerojatni pobjednik izbora.” A politolog Ivan Rimac ističe da su predsjednički izbori utrka u kojoj birači paze i na psihičku te kognitivnu konstituciju kandidata i kandidatkinja, dodajući: – Glasači tu procjenjuju je li osoba dovoljno pouzdana i odgovorna da ju se izabere na prilično samostalnu funkciju.

Ivan Rimac: Svako bi sučeljavanje moglo mijenjati rejting kandidata

1. Milanović će inzistirati na državničkoj kompetentnosti i naglašavanju da je predsjednica u prvom dijelu mandata bila jako desno orijentirana pa će on ići s tezom da Hrvatskoj treba manje ksenofobije i isključivosti drugih i drugačijih. A Grabar-Kitarović više će ići na simpatičnost, populizam i reminiscencije svojih pojavljivanja na raznim događajima, čime će pokušati zadržati simpatije javnosti.

2. Problem je što i Grabar-Kitarović i Škoro imaju izuzetnu popularnost u populističkom smislu. Škoro tu ima izvjesnu prednost zbog dugotrajnosti svoje prisutnosti u javnom prostoru i zbog jakih emocija vezanih uz njegove pjesme tijekom Domovinskog rata. Škoro je nešto kompetentniji u ekonomskom dijelu, a Kolinda ima više iskustva u međunarodnim odnosima.

3. Kampanja će biti jako dinamična i svako sučeljavanje moglo bi mijenjati rejting kandidata. Jedan bi drugoga mogli preskakati nakon svakoga takvog duela. Ako je kandidat preoštar, gubi dio birača. Milanović je bez dlake na jeziku, oštro nastupa, i Kolinda se ne bi lako nosila s takvim napadima, osobito u direktnim dvobojima. Milanovićev je osnovni problem – naći mjeru. Moglo bi izazvati kontraefekt bude li prečesto u sukobu s ostalim kandidatima ili ako pretjera. Kolakušić zasad još nema profiliran nastup, vidjeli smo da je davao i kontadiktorne izjave.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Dragan Bagić: Bit će to zanimljiv sraz aktualne predsjednice i bivšeg premijera

1. Sraz između Milanovića i Grabar-Kitarović zanimljiv je jer imamo aktualnu predsjednicu i bivšeg premijera. To je prvi put da glavni kandidati lijevog i desnog centra nisu “svježa lica”, nude nam se dobro poznata lica čiji je imidž čvrsto oblikovan u javnosti. Stoga će biti zanimljivo pratiti u kojoj će mjeri komunikacijski timovi ta dva kandidata biti uspješni u redefiniranju dominantnog imidža tih kandidata.

2. Škoro će biti zanimljiv kandidat. Iako je on primarno “zabavljač”, neosporno je da se radi o osobi koja zasigurno u sebi ima određeni politički sadržaj. To se dalo naslutiti ne samo po njegovim pjesmama nego i po nekim intervjuima. Sada će se taj politički sadržaj prvi put eksplicitno artikulirati. Ne bih se iznenadio da to bude atraktivan politički sadržaj koji bi mogao znatno ugroziti poziciju K. Grabar-Kitarović. Njezina pozicija postaje sve neugodnija. S lijeve strane ima jakog protukandidata (Milanović), koji je sigurno neće štedjeti u kritikama, a s desne strane dobiva atraktivno i svježe lice protiv sebe.

3. Struktura takmaca na ovim predsjedničkim izborima bit će slična strukturi takmaca na prošlim predsjedničkim izborima. Kolakušić predstavlja struku protestnih glasova koje je prošli put zastupao Ivan Sinčić. Prema anketama, predsjednica vodi, ali manje nego Josipović 2014. Utrka će biti vrlo neizvjesna.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Božo Skoko: Ovisi o tome hoćemo li gledati nekog starog ili novog MIlanovića

1.Predizborna kampanja bit će sigurno zanimljiva i živahna imajući na umu Milanovićev nepredvidiv komunikacijski stil. Milanović je u suočavanju s Plenkovićem uoči parlamentarnih izbora dominirao u prvom dijelu, dok je kontrolirao poruke, stil i živce. U drugom je dijelu izgubio koncentraciju i počeo slati poruke koje mu nipošto nisu išle u prilog, pa je Plenković na kraju profitirao. Sve ovisi hoćemo li gledati starog ili nekog novog Milanovića. Predsjednica je tijekom mandata izgradila prepoznatljiv komunikacijski stil i dobila na sigurnosti. Milanovićeva je prednost što bez rukavica može otvarati bilo koju temu i iskreno reći što misli, bez velike štete za međudržavne odnose i položaj Hrvatske, dok predsjednica zbog svoje dužnosti mora mjeriti svaku riječ.

2. Predsjednica u utrku ulazi sa znatnom prednošću. No, ne smijemo podcijeniti potencijal protukanditata. Škoro uživa veliku popularnost u Hrvatskoj, i na desnici, i na centru, a vidjeli smo u Europi da političari svoju popularnost iz šoubiznisa lako prenesu i na politiku.

3. Ako uz predsjednicu i Milanovića u utrku idu Škoro i Kolakušić, to je jamstvo da će kampanja biti itekako dinamična. Izazivači predsjednice imaju dupli napor uvjeriti birače da ona nije dovoljno dobro odradila svoj mandat te prezentirati po čemu bi oni to bili bolji i uspješniji od nje.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Smiljana Leinert Novosel: Škoro će biti zanimljiv, poznaje estradu i ima političko iskustvo

1. Nisam sigurna da će doći do velikog sraza između njih dvoje jer očekujem da će oboje posegnuti za metodom što jače prezentacije sebe i ponude vezane za svoje ime. Milanović očito ide na svoje biračko tijelo koje želi maksimalno povećati usmjeravajući se na moderne vrednote koje smatra ključnima za Hrvatsku u 21. stoljeću. A Grabar Kitarović će probati balansirati između tradicionalnih i modernijih vrijednosti želeći zadovoljiti tradicionalno biračko tijelo i pokazati sklonost onima koji su ipak moderniji te naglasiti sve što je napravila u proteklom razdoblju.

2. Svaki izbor za predsjednika prije svega je izbor popularnosti. To su individualizirani izbori i u mjeri u kojoj će netko uspjeti pridobiti što veći broj birača, taj će pobijediti. To je veliki test popularnosti pogotovo kada se radi o sličnom biračkom tijelu i tu je teško bilo što čvrsto prognozirati. Nije se prvi put u svijetu dogodilo da su popularni, prihvaćeni, pritom i pametni ljudi dospjeli na vodeće političke pozicije. Osim što je obrazovan, Škoro ipak i ima neko političko iskustvo, a poznaje i estradu pa će kao kandidat biti jako zanimljiv. On bi mogao u kampanji biti maksimalno pozitivan. Neće ići na diskvalifikaciju.

3. Bit će sigurno zanimljivo, za sada izgleda i dosta neizvjesno. To će opet biti jedna od odličnih anketa uoči parlamentarnih izbora.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Krešimir Macan. Mogla bi to biti najneizvjesnija predsjednička kampanja do sad

1. Bit će to sraz dvaju posve različitih karaktera, no s brojnim dodirnim točkama u karijerama. Zajedničko im je iskustvo u diplomaciji, dakle imat ćemo profesionalne, školovane diplomate koji su u međuvremenu obnašali najviše dužnosti u zemlji i inozemstvu. Očekujem da će biti vrlo dinamično i medijski eksponirano, što bi moglo učiniti kampanju možda najneizvjesnijim do sada. Osobnosti samih kandidata dosta će utjecati na samu kampanju.

2. Miroslav Škoro je možda u početku nešto u minusu jer je predstavljen isključivo kao kandidat krajnje desnice, što bi mu moglo ograničiti doseg prema drugim biračima. Imao bi širi potencijal da je ušao samo kao zanimljiv pjevač/zabavljač kandidat, po uzoru na nedavno izabranog ukrajinskog predsjednika. Očekujem da će unijeti dozu humora i drugačijeg pristupa u kampanji. No u 2. krugu većina tih birača vratit će se Kolindi Grabnar-Kitarović, koja zasad prolazi u 2. krug. No kampanja je tu da se stvari i mijenjaju.

3. S četiri potencijalna kandidata, posve različitih pozadina i ambicija mogla bi to biti kampanja jako atraktivna i medijima i biračima. Tada odlučuju pojedini potezi u kampanji koji vas mogu gurnuti naprijed, ali i natrag. Zato je jednako važno dobro odraditi kampanju do zadnjeg sata, uključujući tu i samo i brojanje glasova.

Foto: Žarko Bašić/PIXSELL

Ankica Mamić: Što Škoro radi na desnom centru, to će Kolakušić raditi na lijevom

1. Milanovićev slogan upućuje na to da ne misli biti previše diplomatičan, već da namjerava pokazati svoj karakter. K. Grabar-Kitarović neće štedjeti. Ne razumijem to njezino oklijevanje najave kampanje. U srazu s Milanovićem, morat će jasnije artikulirati svoje stavove i postaviti se kao liderica.

2. Opet imamo dvoje kandidata koji se bore za naklonost HDZ-ovih birača. Škoro ima veliku priliku. Bio je saborski zastupnik, ali je iz Sabora izašao jer se nije slagao s načinom na koji je Sanader vodio stranku. Tada je pokazao karakter i stav. On je i doktor znanosti i uspješan poduzetnik. U politiku ne ide da bi povećao osobno bogatstvo, što će ga činiti simpatičnim biračima koji preziru političare. U odnosu na K. G. Kitarović, može govoriti puno slobodnije. Za njega je jedina opasnost da ode previše udesno. Učinili li to, limitirat će se na 20-ak posto biračkog tijela, nedovoljno za 2. krug.

3. Kampanja će biti zanimljiva i dinamična. Ovo što Škoro radi na desnom centru, to će Kolakušić raditi na lijevom. Njih obojica, kao i svi građani koji preziru političare, mogli bi ozbiljno pomrsiti račune Kolindi i Zoranu. Od Milanovića očekujem obračune do kosti. Šeks je najavio da će bivši suradnici Kolindu pokušati difamirati. Kolakušić se može boriti svim sredstvima. Program mu je borba protiv korupcije pa će jednake probleme raditi i Kolindi i Zoranu.

Foto: Jurica Galoić/Pixell