Što se događa? Kako su škole u kojima su završavali mahom loši đaci postale jako popularne

Nedavno su, prema izvješću HRT-a, objavljene konačne liste upisa u srednje škole, što je bio važan trenutak za gotovo 40 tisuća učenika osmih razreda diljem Hrvatske. Najveći interes i dalje vlada za opće gimnazije, no među strukovnim školama ove je godine posebno privlačan frizerski smjer. Uz frizere, veliku potražnju bilježe i zanimanja poput referenta poslovne ekonomije, medicinske sestre i tehničara, turističkog tehničara, računalnog tehničara te automehatroničara. Govoreći za HRT o rezultatima ovogodišnjih upisa,

Vesna Šerepac, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, naglasila je kako su rezultati ljetnog upisnog roka vrlo uspješni. Interes za beauty zanimanja ove godine dosegnuo iznimne razmjere. - Modularna nastava je najveći izazov reforme strukovnog obrazovanja i nadamo se da će krenuti tempom i načinom kakav priželjkujemo, ne samo u Ministarstvu, već i svi uključeni u reformu strukovnog obrazovanja, poručila je Šerepac.

Darinka Štampar Šmaguc, ravnateljica Obrtničke škole za osobne usluge iz Zagreba, istaknula je da je za 182 mjesta u frizerskom programu pristiglo 670 prijava, dok se za 78 mjesta u kozmetičarskom programu natjecalo čak 760 učenika, što znači da se gotovo deset učenika borilo za jedno mjesto.

Također, interes za stukovne škole raste, Anto Vidović, ravnatelj Obrtničke i industrijske graditeljske škole Zagreb, napomenuo je kako je ove godine najveći interes bio za novo zanimanje - Oblagač podova i zidova. - Na jedno razredno mjesto apliciralo je 237 kandidata. To znači više od deset učenika na jedno mjesto, rekao je Vidović. - Pitaju ljudi zašto ne upisujemo po dva, tri razreda, ali to je kadrovski i prostorno neizvedivo, izjavio je za HRT.

Na pitanje o promijeni percepcije prema takvim zanimanjima, Vidović je odgovorio: - Ruše se te predrasude da ako nećeš učiti, ideš 'kopati kanale'. Zadnjih pet godina sve naše programe popunimo. Učenici ne samo da završavaju školu, već postižu uspjehe i na WorldSkills natjecanjima, u sportu, na Lidranu... Znaju se ponašati i u školi i na gradilištu, ističe.

Štampar Šmaguc također potvrđuje da se percepcija mijenja, zahvaljujući većoj informiranosti roditelja i učenika. - WorldSkills, sajmovi obrtništva, dani otvorenih vrata, društvene mreže - sve to pomaže da učenici i roditelji dobiju stvarnu sliku o tim zanimanjima, rekla je Štampar Šmaguc. - Odlikaši danas upisuju i frizerske i kozmetičarske smjerove. Roditelji su konačno pustili djecu da sama biraju. Prije smo imali situacije kada su učenici iz gimnazija tražili prelazak u strukovne škole. Danas sve više učenika upisuje ono što zaista želi, izjavila je.

Šerepac ističe kako Ministarstvo ima ulogu u donošenju novih kurikula, te da zanimanja nisu ukinuta, već optimizirana i racionalizirana. - Čak 147 novih kurikula koliko je doneseno, kako u opće obrazovnom, ali isto tako u strukovnom dijelu, donose određene inovativne načine rada i načine rada koji će polučiti bolje ishode učenja, naglasila je. - Spremni smo. Naši su nastavnici prošli edukacije. Ali, to su edukacije. Svi mi moramo dobro ući u nove module i kurikule kako bismo se mi što bolje pripremili i ušli u razred pred učenike koji od nas očekuju znanje i novi način izvođenja nastave. Izazovi su veliki, puno će biti više pripreme, ali to je naš posao, prokomentirao je.

Darinka Štampar Šmaguc ističe prednosti modularne nastave. - Fleksibilnost, usmjerenost na učenika koji postaje aktivniji sudionik obrazovanja. S druge strane, osjećaj uspjeha kod učenika i praćenje vrednovanja će također biti drugačiji, odnosno kratki mali moduli kada se polože učenik dobiva veću motivaciju da može i da zna, dobit će konkretni smisao kada neki sadržaj polože, kako ga primijeniti i zašto mu to treba za njegove buduće zanimanje, pojašnjava. - Moduli imaju veliki plus, ali imaju i veliki izazov što se tiče organizacije same nastave. Naše škole nisu sve jednako prostorno velike, nismo tu ujednačeni, tako da će tu biti i dosta razlika među školama, ističe.