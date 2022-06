Mlinarić: Idući put kada bi Pupovac huškao protiv hrvatskih pilota, trebao bi znati da može izgubiti hrvatsko državljanstvo

Domovinski pokret (DP) će predložiti zakonski prijedlog o oduzimanju hrvatskog državljanstva svima onima koji rade protiv nacionalnih interesa i hrvatske sigurnosti kako bi Hrvatska bila sigurna, ozbiljna i snažna država, najavio je u srijedu u Hrvatskom saboru zastupnik Stipo Mlinarić.

"Domovinski pokret smatra da pod hitno u Saboru treba donijeti zakonski prijedlog o oduzimanju hrvatskog državljanstva svima onima koji rade protiv naših nacionalnih interesa i hrvatske sigurnosti. Mi ćemo ga predložiti, a svi vi kojima je zaista stalo do toga da budemo sigurna, ozbiljna i snažna država dignite ruku za, bez obzira na svoju stranačku pripadnost", pozvao je Mlinarić zastupnike tijekom iznošenja stajališta uime Kluba Domovinskog pokreta u Saboru u vezi s optužnicu koju je Srbija podignula protiv četvorice hrvatskih pilota.

Mlinarić: Kad bi Pupovac idući put sa Štrpcem "huškao", izložio bi se riziku gubitka hrvatskog državljanstva

Poručio je i da bi SDSS-ov Milorad Pupovac kada bi ubuduće opet video-linkom nastupio u jutarnjem programu neke beogradske televizije i zajedno sa Savom Štrpcem "huškao protiv hrvatskih pilota", koji su doprinijeli našoj veličanstvenoj i kao suza čistoj vojničkoj pobjedi u Oluji, onda morao znati da riskira gubitak hrvatskog državljanstva, istaknuo je Mlinarić.

Podsjetio je da i Izrael ima sličan zakon o nacionalnosti iz 2008. godine koji sudu daje pravo da oduzme državljanstvo u slučajevima kršenja lojalnosti prema državi Izrael. "I kolijevka demokracije - SAD ima sličan zakon još od 1950. godine", istaknuo je Mlinarić.

Pozvao je i saborske kolege iz ljevice da pogledaju što rade austrijski Socijaldemokrati, čiji su zastupnici mogućnost oduzimanja državljanstva predlagali prošle godine u saveznom parlamentu u Beču.

Mlinarić je ocijenio i da slučaj četvorice hrvatskih pilota pokazuje "svu bijedu" hrvatske politike i sustava Domovinske sigurnosti koja, smatra, postoji samo na papiru.

Podsjetio je i da su na politički montirane i pravno besmislene srbijanske optužnice u Domovinskom pokretu, a i on osobno upozoravali na vrijeme.

Zekanović: Kao Putin u Ukrajini

Nezavisni zastupnik Hrvoje Zekanović, koji je govorio je o slučaju maturanata u Slavonskom Brodu koji su za maturalnu priredbu nosili i maskirne hlače i crne beretke te je na zajedničkoj fotografiji s razrednicom dio učenika imao visoko podignutu desnicu u zrak. On je to usporedio s Vladimirom Putinom koji je napao Ukrajinu tražeći u toj zemlji "naciste" i da ju se "oslobodi od njih".

"U Hrvatskoj imamo jedan antifašizam koji stalno traži fašiste. U Hrvatskoj ja fašiste ne poznajem, a ne poznajem, ni naciste. Stalno ih netko negdje vidi", rekao je.

Zekanović je kazao i da su se u Hrvatskoj "spasili svi antifašisti i svi lovci na vještice" jer su "konačno u Hrvatskoj pronašli ustaše i naciste u Hrvatskoj". No, kazao je Zekanović, ti fašisti nisu ništa drugo nego veseli maturanti slavonskobrodske strukovne škole. "I to je Hrvatska danas", rekao je.

Miletić: Tko će odgovarati za posljedice zatvaranja zbog koronavirusa?

Govoreći o lošim posljedicama zatvaranja za vrijeme koronavirusa, Marin Miletić (Klub Mosta) iznio je podatak da su sve mjere sačuvale ukupno nešto manje od 0,2 posto populacije a s druge strane su milijuni ljudi stradali od posljedica zatvaranja. Naveo je i da je u Velikoj Britaniji, po objavljenim podacima znanstvenog časopisa, više od tri tisuće dijabetičara umrlo zbog posljedica zatvaranja.

Upitavši se tko će za to odgovarati, Miletić je kazao da su zbog zatvaranja uništene generacije studenata, srozano je obrazovanje, uništena je kultura i poduzetništvo te su "uništene" i generacije sportaša. "Hrvatska danas troši milijun kuna na testiranja. Koga se to testira, zašto i gdje idu te pare?" upitao je.

Izrazio je nezadovoljstvo najavama ministra zdravstva Vili Beroša o uvođenju obaveznih sistematskih zdravstvenih pregleda iako bolesnici znaju čekati ključne preglede po osam mjeseci.

"Raspada nam se zdravstveni sustav, u velikim je problemima, a on kaže - uvest ćemo obvezne preglede. Radi čega, iz kojih interesa. Da opet neki liječnici privatno zarađuju? To im je omogućio klijentelistički sustav i za to je odgovoran ministar Beroš", ustvrdio je Miletić.

