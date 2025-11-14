Mladima sto eura za hrvatske kulturne događaje, neka im plate još sto da ne idu na srpske

To što Plenkoviću i Pupovcu prezime počinje istim slovom, možda nije slučajnost, jer su povezani kao politički blizanci, samo zrcalno. Antipodi su u nacionalnom smislu, Hrvat i Srbin; identični u tome da nisu političari po vokaciji: Plenkovićev izvorni dar je diplomacija, a Pupovac je nadareni lingvist. Veoma su inteligentni pa svoje primarne sposobnosti koriste u političkoj areni: Plenković rabi umijeće pregovaranja da bi pomirio rogove u HDZ-ovoj vreći i isplivao kao jedina pristojna srednja opcija među mnogim zavađenim frakcijama, a Pupovac se služi vještinama tumačenja i korištenja riječi. Stilovi su im različiti: prvi čovjek Vlade je ozbiljan, patetičan, posprdan, nadmen, docira; prvi čovjek srpske manjine je ironičan, podrugljiv, spor, distanciran, nije mu teško nešto odšutjeti; prvi glumi ljutnju, drugi da mu je do nečega stalo. Obojica dugo traju pa su sve osamljeniji. S desne strane su im jastrebi. Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom. Pupovcu su zdesna četnici, poput onog slavonskog idiota koji je na Facebooku pisao odvratne poruke o sprovodu Jean-Michela Nicoliera pa ga je sad lijepo uhitilo; no drugih Srba nema na raspolaganju jer mu oni mirni i uklopljeni ne odgovaraju, a divlji su sami otišli ili su protjerani. I Pupovcu i Plenkoviću baza se opasno suzila – među pristojnim sunarodnjacima nemaju se na koga osloniti, a galamdžijama ne znaju reći ne.
Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom.
Komentara 3
Tragikomični politički pamflet bez imalo logike i smisla. Izmišljanje hrvatskog nacizma kako bi se prikrilo vlastite zloćine i nerad nije nova pojava - traje od '45.
20 miliona eura je dobio Pupovac za njegovu kulturu...
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Meteorolozi u Sloveniji najavili hladni val: Snijeg bi mogao zabijeliti i dobar dio Hrvatske
Vlada najavila dobre vijesti za umirovljenike: 'Prosječne mirovine prelaze granicu od 700 eura'
Dobre vijesti za tisuće građana: Uskoro će dobiti po 154,50 eura, evo kada kreću isplate
Pronađeno tijelo pilota iz srušenog AirTractora. Oglasili se Turci: Jedan je sletio u Rijeku, a s drugim je izgubljena veza
Želite prijaviti greške?
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi
Još iz kategorije
Gubitak zdravog razuma cijena je koju svi plaćamo kad se "zakvačimo" za mrežu
Podjele su dobile očekivan oblik – dok su nastavnici i roditelji za zabranu, učenici i pripadnici mlađe generacije protive se uvođenju zabrane. No, tu nije riječ samo o generacijskom sukobu, već o sukobu dviju stvarnosti, fizičke i one virtualne. Radi se o sukobu pripadnika dviju različitih epoha, sukobu pripadnika analogne i digitalne ere.
Napokon razumna odluka da doseljenici trebaju učiti hrvatski
Elementarna logika nalaže da ako radnici ne znaju jezik zemlje u kojoj rade i žive to nužno vodi getoizaciji tih ljudi koji neće biti upoznati ni s pravima, ni s obvezama, a i na štetu je države jer tim ljudima počev od odlaska liječniku, pa do drugih javnih službi treba osigurati prevoditelje, a samo u Indiji postoje 22 priznata jezika.
Tomaševićeva zabrana Thompsona ulje je na vatru: Slijedi nam eksplozija ZDS!
Pazite, oni tvrde da je Thompson na hipodromu pokrenuo radikalizaciju, štoviše fašizaciju, dapače ustašizaciju hrvatskog društva. No, kad bi to bilo tako, onda je za sve to kriv upravo Tomašević - jer je jedini na ovom svijetu to mogao spriječiti. Jednim klikom
Upozorenje za Hrvatsku iz Rusije, u kojoj država i sudovi tumače povijest
Sud u Vladivostoku ovog je tjedna kaznio lokalnu liberalnu političarku Marinu Železnjakovu kaznom od dva milijuna rubalja (21 tisuća eura) zato što je "rehabilitirala nacizam". Ona je to navodno napravila tako što je 9. svibnja 2021., na obljetnicu sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom 1945., čestitala Rusima Dan pobjede.
Željka je 11 mjeseci bila u logorima u Srbiji: 'Pala sam u nesvijest vjerojatno od uzbuđenja što sam konačno slobodna'
Ovogodišnja Kolona sjećanja bit će posvećena ženama koje su 1991. godine stale u obranu grada. Njih više od 400 sudjelovalo je u obrani
Činjenica je da je New York teško voditi, republikanci misle da će Mamdani spektakularno propasti ili 'katastrofalno uspjeti'
Samoproglašeni demokratski socijalist svrgnuo je establišment Demokratske stranke u New Yorku i obećao da će provesti populistički program u korist siromašnog i radničkog stanovništva grada
Pametni đaci bez pametnih telefona. Zvuči kao dobro staro djetinjstvo
Najdalje je, zasad, otišao Grad Zagreb ove jeseni svojom preporukom zagrebačkim osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela, nakon što je već veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranio korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije
Iz Trumpove kockarnice, u koju Hrvatska ni ne ulazi, Orban izašao s jack-potom
Možda prođe i četvrt ili čak pola stoljeća prije nego se neki hrvatski predsjednik ili premijer dokopa Ovalnog ureda Bijele kuće. Za to vrijeme, svi drugi igrači igraju svoje utakmice i zabijaju svoje golove. Sve ovo ne znači da je Orbanov stil poželjan za kopiranje
Nije postignuće vlasti HDZ-a otvaranje HNK 2, nego horda koje je iste večeri u Splitu napala ne Srbe, nego Hrvatsku
Razlika između HNK 1895. i HNK 2 2025. velika je kao razlika između cara Franje Josipa i Plenkovića
Borise, jel ti to sugeriraš da se kultura prodaje ili kupuje? Nisam baš oduševljen srbima, ali ovo kao Split je za svaku osudu i nikad nećemo prestat bit mračni vilajet ako se toga ne otarasimo!