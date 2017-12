Čuva božićni poklon 47 godina i svi se pitaju što je u njemu

Iako većina ne može dočekati božićno jutro da otvori poklone, muškarac po imenu Adrian Pearce iz Kanade jedan svoj poklon zapakiran čuva već 47 godina.

On je taj poklon dobio od bivše djevojke koja ga je pred Božić ostavila, ali mu je svejedno dala paketić koji je trebao staviti pod božićno drvce.

Adrian je tada imao 17 godina, a bio je u vezi s djevojkom Vicki. Bila mu je to prva ozbiljna veza, no Vicki je on da odlučila prekinuti.

Kada su se našli, rekla mu je da ne želi više biti s njim u vezi, ali mu je svejedno dala božićni poklon.

– Hodao sam kući i bio sam jako ljutit i uzrujan. Kada sam ušao u kuću samo sam bacio poklon pod bor. Nakon što je moja obitelj otvorila sve božićne darove, ostao je samo još taj jedan, no ja sam rekao da ga nikad neću otvoriti – ispričao je Adrian koji se svojih riječi drži još i danas.

Nekoliko godina nakon prekida ponovno je bio u kontaktu s Vicki, no odnos im je zahladio kada su oboje shvatili da ne žele biti u vezi. No, Adrian je i dalje čuvao njezin poklon iako se ona kasnije udala i rodila djecu.

Stavljao ga je pod božićno drvce s ostalim darovima sve dok mu to supruga nije zabranila. Sada ga ponekad uzme i pita se što je u njemu, no ne želi ga otvoriti.

Zbog toga sada preko interneta pokušava pronaći svoju bivšu djevojku i sakuplja novac koji će dati u humanitarne svrhe. Kaže kako će dar otvoriti na 50. obljetnicu od dana kada ga je dobio, odnosno za tri godine, a idealno bi bilo kada bi u tome sudjelovala i žena koja mu ga je poklonila.

Fotografije koje su nas nasmijale, ali i šokirale. Najveći hit dolazi iz Zagreba!