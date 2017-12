Jeste li znali da ovaj hit slavnog pjevača krije skrivenu poruku?

Eminem, pravim imenom Marshall Mathers III, ima nevjerojatan talent kad su riječi pjesme u pitanju, bez obzira na vaš glazbeni ukus. Kontroverznom reperu nije stalo do toga hoće li ili ne nekog uvrijediti svojim pjesmama.

Jedan od njegovih ranih uradaka 'My name is' bio je ogroman hit i nije se dugo micao sa svjetskih top ljestvica.

[video: 23247 / ]

Zahvaljujući YouTubeu sada je otkriveno da, ako slušate pjesmu unatrag, može se čuti skrivena poruka.

Umjesto riječi 'moje ime je, moje ime je...' čuje se 'Eminem, Eminem...'

Čak i kad slušate pjesmu unatrag, Eminem vam i dalje daje do znaja tko je on. Nije li to genijalno?