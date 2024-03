Mladi Ivan brine se za svoje sestre: Nakon smrti oca i majke preuzeo je brigu o njima

Ivan Čavčić (25) i njegove dvije maloljetne sestre ostali su bez oba roditelja u samo tri godine. Prvo im je u rujnu 2021. preminula majka, a prošle godine izgubili su i oca. Mladi Brođanin morao je brzo skupiti snage i pobrinuti se za svoje sestre, Emu (11) i Magdalenu (16), kako ne bi završile u udomiteljskoj obitelji. Pristao je na srodničko udomiteljstvo i preuzeo na sebe svu brigu za svoje sestre. S njima živi i baka i ona Ivanu puno pomaže oko brige o djevojčicama, a Ivan brine financijski.

Iako ima dobar posao, zadesili su ga financijski problemi. Naime, s roditeljima su živjeli u trošnoj kući u Slavonskom Brodu. Nedavno se kuća počela urušavati i više nije sigurna za život. Ivan bi tu kuću prodao, no u tome ga sprječavaju imovinsko-pravni odnosi jer kuća ima više vlasnika.

Uspio je dobiti kredit i kupiti nedovršenu kuću u Slobodnici, nedaleko do Slavonskog Broda. Sada radi na tome da što prije dovrši kuću no vlastito kreditno opterećenje, kao i dva dodatna kredita koja su ostala nakon roditelja, ipak su previše za njegovu plaću. Mnogi ljudi uključili su se akciju i pomažu mu u materijalu i radu. Ivan se nada da će kuća biti gotova do jeseni.