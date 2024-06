Mladi Britanac (19) nestao na Tenerifima: Nazvao je prijatelja usred pustinje, a onda se poziv prekinuo...

Cijeli Tenerifi trenutno tragaju za mladim britancem Jayem Slaterom (19) koji je ovog ponedjeljka nestao na španjolskom otočju. Jay je zadnji put viđen prije nekoliko dana, a očajna majka sada putuje na otok kako bi pomogla u potrazi. ''Ne mogu više sjediti i čekati vijesti'', izjavila je majka. ''Moram biti tamo i aktivno sudjelovati u potrazi''.

Obitelj i prijatelji mole sve koji imaju informacije o Jayju da se jave lokalnim vlastima. Mladić je navodno nestao prije nekoliko dana dok je bio na odmoru s prijateljima. Vjeruje se kako je ušao u automobil s dva Britanca koje je tamo upoznao i završio je u njihovom smještaju koji je udaljen 40-ak minuta vožnje od svog smještaja. Panika se probudila kada je Jay oko 8.50 sati sljedećeg jutra nazvao svoju prijateljicu Lucy Mae i rekao joj da je htio pješačiti nazad do smještaja, ali da je žedan i da ima samo jedan posto baterije na mobitelu.

Jay Slater - 19. Missing in Tenerife.

His last pinged location is in the photo, he went back with people he had just met. He contacted his friends yesterday saying he was lost and his phone was on 1%.