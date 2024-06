Sestra break dancera čije je tijelo identificirano nakon 13 godina: 'Bijesna sam, netko nije radio svoj posao'

Sestra Seada Kukuruzovića, break dancera čije je tijelo 13 godina ležalo u hladnjači u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu, a tek je nedavno identificirano, oglasila se o cijelom slučaju. Kako je ispričala za Index, Alma Smojver kaže da je bijesna što je nadležnima trebalo toliko dugo da uspiju povezati da je tijelo koje je pronađeno 4 mjeseca nakon njegovog nestanka 2011. njegovo.

- Medijima je to bilo zanimljivo pa i radi toga što je to prvi put da je potraga išla preko Facebooka. Bilo je to vrijeme kad sam ja oko slučaja iskakala iz paštete, toliko ljudi je bilo involvirano u priču, doista ga je gomila tražila... I uz sve navedeno, tijelo pronađete u Savi 25. srpnja, dostavite ga na Zavod za sudsku medicinu, napravi se obdukcijski nalaz, ali svejedno ne zaključite o kome se radi - ispričala je sestra.

Danas je pet godina otkako je Sejo nestao. Za one koji povremeno otvore ovu stranicu i pitaju se što je s njim: ne,... Objavljuje Trazi se Sead Kukuruzović - Sejo u Srijeda, 16. ožujka 2016.

- Mislim da je netko radio svoj posao, da bi relativno lako otkrili da se radi o mom bratu. Na stranici Nestali.hr imate oko 2600 ljudi, polovina su žrtve iz rata, neka tu ostanete na 1300 ljudi, od čega će polovina biti žene. Od tih 325 muškaraca, polovina će biti stariji... I vi svejedno ne uspijete identificirati o čemu se radi. Netko nije radio svoj posao - poručila je, dodajući kako je Seadov brat blizanac u to vrijeme radio u sastavu policije u Lučkom, pa ni uz to se nije uspjelo povezati da je pronađeno tijelo Seadovo.

- Duh je davno otišao, kosti su nebitne. Vjerojatno se bacio u Savu, to sad znamo. Dosad smo se pitali gdje bi mogao biti, mislili smo da bi bilo lijepo da je tu, da nećakinju nauči nekom fora plesu, a u biti je bio par stotina metara zračne linije dalje u hladnjači - kazala je.

Alma je rekla i kako razmišlja o tužbi, posebice jer dosad obitelj nitko nije nazvao niti da se ispriča.

- Doznala sam da je Zavod tražio od Grada Zagreba da osobu N.N. preuzme i pokopa, a da Grad nije htio zbog troška. Nije to u redu od Grada, ali sam i na tome zahvalna jer da su ga pristali ukopati, nikad ne bismo mogli staviti točku na i - poručila je.