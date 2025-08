Misterij ubojstva djevojčice (3) u Grčkoj razriješen. Taksist se prisjetio kobne noći: 'Sjedalo je bilo mokro'

Tužiteljstvo u Grčkoj podiglo je optužnicu protiv 32-godišnje majke trogodišnje djevojčice za ubojstvo s predumišljajem i nanošenje teških tjelesnih ozljeda članu obitelji. Optužbe su uslijedile nakon što je tijelo djeteta pronađeno u moru blizu obale Paleo Falira. Nakon detaljne preliminarne istrage, spis predmeta proslijeđen je Uredu javnog tužitelja u Ateni. Pregledavši dokaze, tužitelj je podigao dvije optužbe: prvu za ubojstvo s predumišljajem maloljetnog člana obitelji, što se smatra teškim kaznenim djelom, te drugu za nanošenje opasne tjelesne ozljede članu obitelji koji se nije mogao obraniti, što je klasificirano kao prekršaj.

Taksist koji je prevezao majku i njezino dvoje preostale djece iz Paleo Falira do njihovog doma podijelio je svoje iskustvo s grčkim dnevnim listom Star. Prema njegovim riječima, pokupio je ženu i dva mala dječaka na aveniji Poseidonos nakon ponoći. Primijetio je da je žena bila mokra i da je govorila francuski, no nije pokazivala znakove uznemirenosti pri ulasku u vozilo. "Svi su bili mokri i sažalio sam se nad njima. Završavao sam smjenu kad su me zamolili da ih odvezem u ulicu Liosion," ispričao je vozač. "Usput mi je rekla da je iz Francuske. Nije djelovala uznemireno, ali djeca su izgledala iscrpljeno, kao da ih je vukla za sobom. To me potaknulo da stanem i povezem ih," dodao je, napominjući da ga je začudilo vidjeti ženu samu na plaži u dva sata ujutro, i to mokru. Vozač tada nije bio svjestan da je žena koju je prevozio ista osoba koja je postala središtem policijske istrage. "Po dolasku do njihovog odredišta, provjerio sam je li što zaboravila. Sjedalo je bilo mokro. Sjedila je u sredini, zaokupljena mobitelom, dok su djeca spavala sa strane, očito iscrpljena. Nije ih pravilno smjestila," prisjetio se.

"Da sam znao, mogli smo zajedno spasiti dijete," rekao je vozač, vidno potresen nakon što je saznao identitet majke i strašan čin koji je počinila. "Unutra sam se tresao. Da sam znao što se dogodilo, nagovorio bih je da se vratimo po dijete. Možda bi još uvijek bilo živo. Odmah bismo ga odvezli u bolnicu", kazao je.

Forenzičko izvješće, prema riječima patologa Dimitrisa Galenterisa, ukazuje na snažne dokaze kaznenog djela. U razgovoru za ERTNews, Galenteris je istaknuo da su "u plućima djeteta pronađeni voda i pijesak", što sugerira da je smrt nastupila utapanjem "na plaži, a ne na otvorenom moru", čime se pobija majčina tvrdnja o ozljedi u kupaonici. Patolog je naglasio "očitu nepodudarnost" između nalaza i majčinih izjava. Majka je pak tvrdila da je dijete ozlijeđeno u kupaonici i izgubilo svijest prije nego što ga je odnijela na plažu. Međutim, Galenteris objašnjava da su pronađene ozljede lubanje "nastale dok je dijete bilo živo", ali "nisu povezane s moždanom disfunkcijom", što ne podupire navodni gubitak svijesti uslijed pada. Dodatno, na tijelu su otkrivene teške ozljede lica koje, prema Galenterisu, "nisu povezane s mehanizmom smrti" i ne mogu se objasniti majčinim opisom događaja. Patolog je također spomenuo postojanje "kronične patologije", što bi se moglo istražiti kao potencijalni motiv za počinjenje djela. "Postavlja se pitanje je li dijete bilo zdravo i je li to povezano s namjerom oslobađanja od odgovornosti," napomenuo je, javlja in-cyprus.

"Suočeni smo s užasnim činom," zaključio je Galenteris, pozivajući na temeljitu istragu slučaja u predraspravnoj fazi. "Majčina verzija događaja ne drži vodu. Mora početi govoriti istinu o tome što se stvarno dogodilo," istaknuo je. U svom iskazu Obalnoj straži, tvrdila je da je dijete ozlijeđeno u kupaonici te da ga je, u strahu od traženja pomoći zbog ilegalnog boravka u zemlji, odvela na plažu i tamo ostavila. Pretragom majčinog doma u Kato Patisiji otkriveno je da je već ranije, 2022. godine, imala problema sa zakonom zbog ugrožavanja maloljetnika. Izvješća također ukazuju na to da otac djece ima povijest zlostavljanja. Predviđa se da će preostala dva maloljetna dječaka biti smještena u ustanovu za zaštitu djece, dok istraga o smrti trogodišnjaka i dalje traje.