Mislili su da je običan hiperaktivan dječak, a onda su se roditelji odlučili na potez koji mu je promijenio život

Devetsto. Tako je nazvana rotacija s dva i pol okreta u zraku, odnosno od 900 stupnjeva, koja se izvodi na rampi za skejtbord (engl. skateboard). Jedan od tehnički najzahtjevnijih trikova u skejtbordingu osmislio je Anthony Grank Hawk (54), legenda tog ekstremnog sporta, koji mu je donio golemo bogatstvo. No, Tony Hawk, nadimkom Birdman (Čovjek Ptica), postao je i filantrop čija je misija poticati gradnju skejtparkova u svijetu.

Naslovi svjetskog prvaka

Hawk je vlasnik skejtbord tvrtke Birdhouse i smatraju ga pionirom modernog vertikalnog skejtbordinga, a rotaciju od 900 stupnjeva prvi je put izveo 1999. Licencirao je seriju videoigara skejtbordinga. Osnivač je Zaklade Tony Hawk, kasnije nazvane The Skatepark Project, koja pomaže u gradnji skejtparkova u siromašnim područjima diljem svijeta. Sara Campos (23) za agenciju AP prisjetila se kako je skejtbord uzela prvi put u ruke kad je odigrala videoigru Tony Hawk na PlayStationu 2, a danas je uključena u program stipendiranja projekta Skatepark. Plan je educirati 15 ljubitelja skejtbordinga koji bi radili na gradnji parkova u svojim sredinama, u kojima bi se okupljale manjinske zajednice. Sara je nekad na papiru iscrtavala skice skejtparkova iz svoje mašte, a sad je dobila priliku sagraditi ih u svom gradu.

- Tim programom mladi ne samo da zagovaraju skejtpark za svoju upotrebu, već i uče da njihovi glasovi mogu biti važni i da mogu utjecati na promjenu - rekao je Hawk. Skejtbording se pojavio četrdesetih prošlog stoljeća u Kaliforniji, a razvio se iz surfanja. Surferi koji nisu mogli dočekati pogodne valove, na dasku su pričvrstili kotačiće koturaljki, pa se na početku taj sport nazivao sidewalk surfing.

Veću popularnost stekao je sedamdesetih. Skejtere se jedno vrijeme gledalo kao svojevrsne buntovnike. Tako je bilo sve do početka devedesetih. Skejtbording ili skejtanje danas je popularan sport među mladima u urbanim sredinama. Najčešće se dijeli u tri discipline - street koja se izvodi na ulici ili u skejtparkovima, vert je vožnja na halfpipe rampi uz izvođenje golemih skokova i trikova u zraku, te spust. Hawk je 125.000 dolara koje je osvojio u kvizu “Tko želi biti milijunaš” za slavne osobe, odlučio uložiti u stipendije kao svojevrsni odgovor na mučno ubojstvo Afroamerikanca Georgea Floyda kojeg je 2020. ubio policajac.

Hawk smatra da stipendije mogu pomoći u rješavanju problema rasne nejednakosti. Projekt je podržala i scoiologinja Neftalie Williams koja ističe da se ne radi samo o gradnji skejtparkova, već je vrijednost projekta mnogo veća za osnaživanje mladih. Osim što će svaki stipendist voditi projekt gradnje skejtparka za svoju zajednicu, morat će voditi računa o tome da bude i ekonomski održiv. Uz to, ono što nauče, moći će primijeniti i na druge projekte. Sara Campos će, primjerice, nastaviti pomagati u radu udruge Queer Skate PDX za podršku ženama i LGBTQI zajednici. Hawka su opisivali kao hiperaktivnog dječaka, a kad su ga roditelji poslali na psihološku procjenu u školi, pokazalo se da je iznadprosječno inteligentan, s kvocijentom inteligencije 144. Roditelji su ga podržavali u skejtanju jer mu je to, smatrali su, pomagalo da se ispuše i potroši višak energije.

Prvu dasku dao mu je brat kad je imao devet godina. Brzo je napredovao i već s 14 godina postao je profesionalni skejtborder. Prvim većim zarađenim novcem kupio je kuću, još kao srednjoškolac. Svjetski prvak bio je 12 godina zaredom. Pobijedio je na više od 70 natjecanja i razvio više od stotinu prepoznatljivih trikova u 17-godišnjoj profesionalnoj karijeri. Nakon što je 1999. izveo trik 900, rekao je da mu je to najbolji dan u životu. Kad je popularnost sporta početkom devedesetih pala, preživljavao je s džeparcem od pet dolara dnevno, sve dok s kolegom nije osnovao tvrtku Birdhouse.

S popularnošću ekstremnih sportova, porastao je ponovno i interes za skejtanje. Profesionalne nastupe okončao je 2003., no i dalje je pozivan na razna događanja, pa je tako skejtao u Bijeloj kući na Dan očeva, na poziv predsjednika Baracka Obame 2009., što je bilo prvi put da je netko vozio skejtbord u Bijeloj kući. Vjerojatno i posljednji. Serija videoigara temeljena na Hawkovu skejtanju, nazvana Tony Hawk’s Pro Skater, izišla je na tržište 1999., a od tada u čak 18 izdanja. Nanizao je i nastupe u filmovima i serijama. Bio je dvojnik Josha Brolina u filmu “Thrashin”, a 1987. nakratko se pojavio u četvrtom nastavku “Policijske akademije”. Jedna od kraćih uloga bila mu je u filmu “xXx”, a nastupio je i u tri izdanja “Jackassa”. Statirao je i u spotu glazbenika Weirda Ala Yankovica “Smells Like Nirvana”, a jedna od zanimljivih uloga je ona u epizodi “Simpsona”, u kojoj je glumio samoga sebe kako Homeru Simpsonu posuđuje novu dasku na kojoj i početnici mogu izvoditi vratolomije. U jednoj od epizoda “CSI: Miami” glumio je programera igara koji je bio ubijen.

Dokumentarci i TV nastupi

Tijekom snimanja filma u kojem je 2015. bio dvojnik Willu Ferrellu, pao je i zadobio desetak šavova na nozi. Natjecao se u trećoj sezoni “Maskiranog pjevača” 2020. u kostimu slona. HBO je ove godine o njemu snimio dokumentarac. Što se tiče privatnog života, Hawk se ženio čak četiri puta. Prvi put 1990. sa Cindy Dunbar s kojom je bio u vezi još od srednje škole, no rastali su se tri godine kasnije. S drugom suprugom Erin Lee bio je u braku od 1996. do 2004., s trećom Lhotse Merriam od 2006. do 2011., a od 2015. je u braku s Cathy Goodman. Ima četvero djece. Zakladu je osnovao 2002. kao odgovor na nedostatak sigurnih i legalnih skejtparkova u SAD-u. Od lipnja 2018. podijelio je 5,8 milijuna dolara za 596 skejtparkova, za što je nagrađen kao primjer korištenja sporta za izgradnju kulture zdravlja.