‘Mislili smo da je krstareća raketa, a imali smo 10 sekundi za odluku’

Zrakoplov ukrajinske International Airlines, Boeing 737, slučajno je srušila iranska vojska i to je uzrokovano “ljudskom greškom”, navodi iranska vojska u izjavi nakon što su najprije takve optužbe demantirali tvrdeći kako se zrakoplov srušio zbog tehničkog kvara. Trump i kanadski premijer Justin Trudeau odmah su tvrdili da sve informacije kanadskih i partnerskih obavještajnih službi upućuju na to da je „zrakoplov oboren iranskom raketom zemlja-zrak” ističući da se to vjerojatno dogodilo greškom.

“Zrakoplov u kojem je poginulo 176 ljudi detektiran je kao “neprijateljski” i pogođen je kad su prijetnje neprijatelja bile na najvišoj razini”, navodi se u priopćenju, kao i to da će krivci biti izvedeni pred vojni sud, dok se obiteljima žrtava izražava sućut. Brigadni general Amir Ali Hajizadeh, zapovjednik divizije Revolucionarne garde odgovorne za zračni prostor, preuzeo je punu odgovornost za rušenje ukrajinskog zrakoplova naglašavajući da je vojnik zrakoplov zamijenio za krstareću raketu, a imao je 10 sekundi da odluči.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4