Slučaj koji je šokirao: Supruga slavnog glumca preminula je od virusa koji se sada pojavio na kruzeru

Već desetak osoba oboljelo je od hantavirusa, nakon što je zaraza izbila na kruzeru MV Hondius. Tri osobe su preminule, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prošloga je tjedna potvrdila kako je na kruzeru moglo doći do transmisije s čovjeka na čovjeka. Infekcija se, inače, uglavnom prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Zbog nje je prošle godine preminula i Betsy Arakawa, supruga glumca Genea Hackmana.

Podsjetimo, supružnici su 26. veljače 2025. pronađeni mrtvi u svom domu u Santa Feu. Rezultati obdukcije, objavljeni dva mjeseca kasnije, pokazali su kako je Arakawa preminula zbog hantavirusnog plućnog sindroma. Policija je tijekom istrage na njihovom imanju otkrila raširene tragove infestacije glodavcima. S obzirom na to, pojavile su se i sumnje da je Arakawu možda ugrizao glodavac. Vjeruje se da je Hackman umro otprilike tjedan dana nakon svoje supruge, a njegova je obdukcija pokazala da je imao tešku kardiovaskularnu bolest, prenosi The Guardian.

"Utvrđeni su raniji infarkti miokarda koji su zahvatili slobodnu stijenku lijeve klijetke i septum, a bili su izrazito veliki. Pregled mozga pokazao je mikroskopske nalaze uznapredovalog stadija Alzheimerove bolesti", stajalo je u izvješću. Naime, smatra se da Hackman možda nije ni shvatio da mu je supruga umrla, zbog težine njegove demencije.

Kako pojašnjava Svjetska zdravstvena organizacije, infekcija hantavirusom kod ljudi uglavnom se prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. "Riječ je o rijetkoj, ali teškoj bolesti koja može biti smrtonosna. Iako neuobičajeno, u prethodnim epidemijama virusa Andes (određene vrste hantavirusa) zabilježen je ograničeni prijenos s čovjeka na čovjeka", navodi WHO.