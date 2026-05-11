OPASNA BOLEST

Slučaj koji je šokirao: Supruga slavnog glumca preminula je od virusa koji se sada pojavio na kruzeru

Dora Taslak
11.05.2026.
u 13:20

Kako pojašnjava Svjetska zdravstvena organizacije, infekcija hantavirusom kod ljudi uglavnom se prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca

Već desetak osoba oboljelo je od hantavirusa, nakon što je zaraza izbila na kruzeru MV Hondius. Tri osobe su preminule, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prošloga je tjedna potvrdila kako je na kruzeru moglo doći do transmisije s čovjeka na čovjeka. Infekcija se, inače, uglavnom prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Zbog nje je prošle godine preminula i Betsy Arakawa, supruga glumca Genea Hackmana.

Podsjetimo, supružnici su 26. veljače 2025. pronađeni mrtvi u svom domu u Santa Feu. Rezultati obdukcije, objavljeni dva mjeseca kasnije, pokazali su kako je Arakawa preminula zbog hantavirusnog plućnog sindroma. Policija je tijekom istrage na njihovom imanju otkrila raširene tragove infestacije glodavcima. S obzirom na to, pojavile su se i sumnje da je Arakawu možda ugrizao glodavac. Vjeruje se da je Hackman umro otprilike tjedan dana nakon svoje supruge, a njegova je obdukcija pokazala da je imao tešku kardiovaskularnu bolest, prenosi The Guardian.

"Utvrđeni su raniji infarkti miokarda koji su zahvatili slobodnu stijenku lijeve klijetke i septum, a bili su izrazito veliki. Pregled mozga pokazao je mikroskopske nalaze uznapredovalog stadija Alzheimerove bolesti", stajalo je u izvješću. Naime, smatra se da Hackman možda nije ni shvatio da mu je supruga umrla, zbog težine njegove demencije.

Kako pojašnjava Svjetska zdravstvena organizacije, infekcija hantavirusom kod ljudi uglavnom se prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. "Riječ je o rijetkoj, ali teškoj bolesti koja može biti smrtonosna. Iako neuobičajeno, u prethodnim epidemijama virusa Andes (određene vrste hantavirusa) zabilježen je ograničeni prijenos s čovjeka na čovjeka", navodi WHO.
Avatar vasilije
vasilije
13:26 11.05.2026.

Koliko je puta bila cepljena protiv Covida , 3 ili 4 puta? Vrlo je bitan podatak.

