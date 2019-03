'Misa u Zagrebu, a u Bleiburgu podići muzej Križnog puta'

Hrvatske žrtve Križnog puta treba komemorirati misnim slavljem u Zagrebu, i to počevši od ove godine, a u Bleiburgu napraviti muzej Križnog puta najviše vrijednosti. Ne smijemo, ni hrvatska država ni katolički biskupi, doći u poziciju da održavanje mise ovisi o tuđem raspoloženju. Riječ je o našoj žrtvi i identitetu i moramo dokazati da imamo snage preuzeti odgovornost – poručio je Anto Đapić, čelnik stranke Desno.

– Poznati su moji stavovi oko političkog srpstva u Hrvatskoj, i zločina nad našom zemljom, ali kao katolik i vjernik, uvijek ću se zalagati da predstavnik Srpske pravoslavne crkve može držati vjerske obrede i nad najgorim zločincima, ako su pokopani u Hrvatskoj. Jer, to je pitanje iznad politike, to je pitanje ljudskog dostojanstva i odnosa prema mrtvima – nastavio je on. Odluka austrijskih biskupa o zabrani mise na bleiburškom polju za njega nije potpuno neočekivana, no iznenađen je, ističe, “činjenicom da se biskupi usuđuju zabranjivati mise jer to nije u duhu ni kanonskog prava, ni kršćanskog poslanja”, kao i time što se “to tolerira u Vatikanu”.

– Žestoki je to napad i na katoličke biskupe u Hrvatskoj, koji su se snažno suprotstavili svetosavskom ponašanju patrijarha Irineja. Velika je ovo šansa za Hrvatsku, Crkvu i biskupe u našoj zemlji, da snažno izađu iz rovova i da komemoracija za žrtve Križnog puta bude u Zagrebu, sada i ubuduće – stava je on.

Sve je, naglasio je, na Katoličkoj crkvi.

– Ne podupiremo ni izjavu predsjednice kako je, kao Hrvatica i katolkinja, žalosna. Ona mora poduzimati korake, javno reći što misli o našem prijedlogu i ohrabriti naše biskupe. Boji li se netko da bi na toj misi bilo pola milijuna ljudi, pa i više? – izjavio je Đapić.