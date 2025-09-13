Ministricom imenovana – umjetna inteligencija!

Albanski premijer Edi Rama izazvao je gnjev među oporbom zbog prijedloga po kojemu bi se server umjetne inteligencije (UI) imenovao vladinom "ministricom".

Predstavljajući u četvrtak članove svojega kabineta, Rama je najavio da će server Diella, što na albanskom znači "sunce", zajamčiti ukidanje korupcije u dodjeli javnih ugovora. Vođa konzervativne oporbene Demokratske stranke Gazment Bardhi na Facebooku je reagirao: "Premijerove šale ne mogu se pretvoriti u pravne akte albanske države."

Ramina odluka je neustavna, istaknuo je Bardhi, napomenuvši da ustav te balkanske zemlje propisuje da ministri moraju biti albanski državljani, punoljetni i mentalno sposobni. Diella se prethodno koristila kao virtualni asistent na vladinim internetskim stranicama. Članove kabineta tek mora odobriti parlament.

Ramina Socijalistička stranka u svibnju je četvrti put zaredom pobijedila na parlamentarnim izborima i ostvarila apsolutnu većinu. No za ustavne amandmane potrebna je dvotrećinska većina. Zasad nije jasno hoće li Rama tražiti ustavni amandman za Diellu.

"Diella je prvi član kabineta koji nije fizički nazočan, nego je virtualno kreiran umjetnom inteligencijom", rekao je Rama, predstavljajući svoj novi kabinet. Ona će Albaniju pretvoriti u "zemlju u kojoj su javni natječaji 100 posto slobodni od korupcije", dodao je premijer.

Javni natječaji već dugo su izvor korupcije u zemlji, a prema stručnjacima Albanija je sjedište bandi koje žele oprati novac od krijumčarenja droge i oružja u svijetu pa se u vladajuće strukture uvukla korupcija.

Takav imidž otežao je pristupanje Albanije Europskoj uniji, što Rama želi ostvariti do 2030. Politički analitičari to smatraju ambicioznim. Vlada nije pojasnila hoće li Diellu nadzirati ljudi niti kako će se otkloniti rizik od moguće manipulacije. Diella je uvedena ranije ove godine kao AI virtualni asistent na platformi za ishođenje državnih dokumenata e-Albania.

Mnogi ne vjeruju u nju. "Čak će i Diella biti korumpirana u Albaniji", komentirao je korisnik Facebooka. "Krađe će se nastaviti i Diella će biti kriva", dodao je drugi. Novi saziv parlamenta, izabran u svibnju, počeo je s radom u petak.