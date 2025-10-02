Naši Portali
DRŽAVE ČLANICE G7

Ministri najavili zajednički korak: Ciljat ćemo one koji će nastaviti kupovati rusku naftu

FILE PHOTO: General view of Orsknefteorgsintez oil refinery in Orsk
Foto: STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.10.2025.
u 06:14

Ministri vanjskih poslova zemalja G7 kazali su da ozbiljno razmatraju trgovinske mjere i druga ograničenja za države koje pomažu u financiranju ruskih ratnih napora

Ministri financija država G7 poručili su u srijedu da će poduzeti zajedničke korake kako bi povećali pritisak na Rusiju, ciljajući pritom one zemlje koje će nastaviti kupovati rusku naftu. Ministri financija naglasili su važnost trgovinskih mjera, uključujući carine te zabrane uvoza i izvoza ne bi li tako smanjili ruske prihode zbog agresije na Ukrajinu. Zajednička izjava uslijedila je nakon video sastanka.

SAD su još ranije pozvale NATO saveznike da uvedu carine onim zemljama koje kupuju rusku naftu, kao što su to Indija i Kina. Dok se američki predsjednik Donald Trump suzdržao od nametanja dodatnih carina Kini, njegova se administracija obrušila na New Delhi s novim carinama na uvoz iz Indije.

Članice G7 (SAD, Kanada, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija i Japan) u svojoj izjavi nisu imenovale Kinu ili Indiju. ''Ciljat ćemo one koje i dalje, izravno ili neizravno, nastavljaju kupovati rusku naftu i nakon invazije na Ukrajinu'', stoji u izjavi. ''Poduzet ćemo konkretne mjere kako bi značajno smanjili naš preostali uvoz iz Rusije, uključujući uvoz ugljikovodika'', dodaje se.

Ministri vanjskih poslova zemalja G7 također su kazali da ozbiljno razmatraju trgovinske mjere i druga ograničenja za države koje pomažu u financiranju ruskih ratnih napora. U izjavi nije navedena nijedna zemlja.
Američka vlada službeno je obustavila rad: 'Imamo luđaka na vlasti, Trump mora odgovarati'
Ključne riječi
nafta Rusija G7

