Ministarstvo šalje nadzor u Centar, utvrdit će je li bilo propusta u slučaju napadnute Mihaele

Novinarka Ivana Paradžiković podijelila je na svom Instagram profilu potresnu priču žene Mihaele koju je bivši suprug gotovo ubio pred njihovo dvoje maloljetne djece. Nasilnik sada izlazi iz zatvora, a Centar za socijalnu skrb predložio je ženi da joj uzmu djecu kako bi se oni brinuli o njihovoj sigurnosti. Ministarstvo će zbog toga u Centar uputiti upravni nadzor.

Mihaela je novinarima 24sata dala na uvid zapisnik sa zadnjeg sastanka u Centru kojeg su potpisale pravnica, psihologinja i socijalna radnica zaposlene u Centru za socijalnu skrb i Mihaela, a u kojem stoji: "Stručne djelatnice ovog Centra upoznale su me da su se konzultirale s nadležnim Ministarstvom te kako je ovaj Centar dužan poduzeti sve kako bi se zaštitila moja djeca, pa čak ih i izdvojiti, ukoliko bude potrebno".

Nadležno Ministarstvo komentiralo je zapisnik te najavilo kako će u ponedjeljak u nadležni Centar za socijalnu skrb uputiti upravni nadzor kako bi doznali je li u navedenom predmetu bilo propusta u postupanju.

- Državne službenice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u konkretnom predmetu nisu savjetovale Centru da pokreće postupak oduzimanja djece, već upravo suprotno procjenu potrebe za poduzimanjem mjera za zaštitu djece i majke, koristeći sve zakonske mogućnosti, a koje su se u ovom konkretnom slučaju odnosile na procjenu potrebe pokretanja postupka potpune zabrane bilo kakvih osobnih odnosa oca i djece. Ministarstvo će odmah u ponedjeljak u nadležni Centar za socijalnu skrb uputiti upravni nadzor kako bi doznali je li u navedenom predmetu bilo propusta u postupanju - navodi Ministarstvo.

Mihaelu je, nakon reakcije Ministarstva, nazvala ravnateljica Centra i predložila joj da još jednom pokušaju pronaći rješenje, ovoga puta s više uključenosti Centra, a manje pritiska na nju.

- Nudili su mi Sigurnu kuću, ali tamo mogu biti maksimalno godinu dana. I što onda kad to prođe? Uz to, opet moram seljakati djecu po državi. Selila sam se tri puta na području Zagreba i jednom izvan. I to je saznao. Ja ću se opet preseliti ako mi netko može garantirati da se moja lokacija više nikad neće saznati, a da će mi djeca moći živjeti normalno. Sad moram reagirati jer tih godinu dana će brzo proći i nešto se mora napraviti, a ja ne mogu seliti djecu svakih dva mjeseca, to će na njih negativno utjecati - rekla je Mihaela za 24sata.

- Bitno mi je da se sazna kako se njega može spriječiti da nešto napravi, a ne da se nas stalno seli, skriva i slično. Zanima me zašto njega ne pošalju na liječenje ako tako preporučuju vještačenja, nego nas maltretiraju - dodaje.

VIDEO Mještani o slučaju kod Vukovara: Vidjelo se da djevojka ima trbuh, no nitko ne zna gdje je dijete