Ministarstvo poljoprivrede ne zna je li proveden nadzor mikročipiranja i koliko pasa je pronađeno bez čipova

Prema Zakonu o zaštiti životinja do 30. lipnja 2018. godine jedinice lokalne samouprave morale su provesti nadzor mikročipiranja pasa, a on je trebao pokazati koliko je vlasnika pasa izbjeglo dugogodišnju zakonsku obvezu čipiranja pasa. No, Ministarstvo poljoprivrede, u čijoj je nadležnosti i Upisnik kućnih ljubimaca u kojem su samo čipirani psi, o rezultatima tog nadzora nema nikakvih podataka.

Upravo tako odgovaraju nam na upit kako je provedena ova zakonska obveza, jesu li jedinice lokalne samouprave pripremile izvješća o provedenom nadzoru i koliko pasa je pronađeno bez čipova.

– Zakonom nije propisana obveza Ministarstva poljoprivrede za prikupljanje podataka o poslovima koje provode jedinice lokalne samouprave oko mikročipiranja pasa. Tražene podatke možete dobiti od općina i gradova – stoji u odgovoru kojim nas upućuju da od općina i gradova zatražimo i informacije o rezultatima kontrole mikročipiranja, odnosno o broju nečipiranih pasa koji su nadzorom pronađeni.

Foto: pixsell

Upućuju nas tako da upite o rezultatima provjere čipiranja pasa pošaljemo na 556 adresa, jer toliko je u Hrvatskoj jedinica lokalne samouprave – 128 gradova i 428 općina. Čak i da pokucamo na sve adrese, to nam još uvijek ne garantira da ćemo do traženih podataka i doći. Jedinice lokalne samouprave, u što smo se nebrojeno puta uvjerili, odgovore najčešće ne daju. Tako već mjesecima čekamo odgovore na pitanja koja se odnose upravo na obveze JLS-a koje im je dao Zakon o zaštiti životinja. Grad Velika Gorica nije nam odgovorio jesu li proveli kontrolu mikročipiranja i kakvi su njezini rezultati. Na isti upit odgovor čekamo i iz općine Đurđenovac, a zanimalo nas je i s kojim skloništem imaju potpisan ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja. Iz općine Višnjan oglušili su se na više puta ponovljeni upit o neprovođenju Zakona i odredbe o obvezi zbrinjavanja napuštenih i ozlijeđenih životinja. Ni iz općine Erdut nikad nismo dobili odgovor jesu li i na koji način zbrinuli štence ostavljene na Mišinom brdu, poznatom 'odlagalištu' napuštenih životinja.

Unatoč zakonskoj obvezi kontrole mikročipiranja nema nikakvih kazni za jedinice lokalne samouprave koje se na obvezu ogluše, jer kazne tim istim zakonom nisu predviđene. I upravo u tome pronalaze zaleđe svi koji nadzor nisu proveli. No, Zakon o zaštiti životinja, čl. 75, st. 1, kaže: 'Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede'. Nije li onda ipak Ministarstvo poljoprivrede dužno nadzirati i kako se provela kontrola mikročipiranja pasa, bez obzira na to što su je trebale provesti jedinice lokalne samouprave? Teško da će to moći ako, kako kažu, nemaju obvezu prikupljanja podataka.