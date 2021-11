Ministarstvo objavilo spisak po županijama: Ovako će se odvijati nastava u Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvijestilo je u petak o modelima organizacije nastave po županijama te o broju covid pozitivnih u školama po svim županijama, osim Šibensko-kninske i Istarske županije jer ministarstvu nisu dostavile podatke.

Nastava po A modelu, koji predviđa nastavu u školama, održava se u: Primorsko-goranskoj županiji, Krapinsko-zagorskoj, Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj županiji, zatim Koprivničko-križevačkoj, Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj županiji te u Gradu Zagrebu, kao i u Zagrebačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U Gradu Zadru nastava po modelu A bit će samo u osnovnim školama, u Dubrovačko-neretvanskoj od 8. do 12. studenoga i u 39 škola Sisačke-moslavačke županije, a samo od 1. do 4. razreda u Bjelovarsko-bilogorskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Nastava po C modelu, ili nastava na daljinu, održava se u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Zadarskoj županiji - OŠ Biograd na Moru od 5. do 8. razreda od 8. studenoga nadalje, Osnovna škola Obrovac od 5. do 8. razreda od 8. studenoga nadalje, od 8. do 19. studenoga u Ličko-senjskoj županiji - Osnovna škola Jure Turića, Gospić, Strukovna škola Gospić, Gimnazija Gospić, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ S.S. Kranjčevića Senj od 5. do 8. razreda i OŠ Luke Perkovića Brinje od 5. do 8. razreda, od 8. do 12. studenoga u Sisačko-moslavačkoj županiji - Gimnazija Sisak i još 13 škola A/C-model, u Osječko-baranjskoj županiji od 5. do 8. razreda i sve srednje škole, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji od 5. do 8. razreda i sve srednje škole od 8. do 12. studenoga te u Dubrovačko-neretvanskoj županiji SŠ Metković, OŠ don Mihovila Pavlinović, SŠ fra AKM Ploče, SŠ Vela Luka, OŠ Braće Glumac Lastovo, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Medicinska škola Dubrovnik, OŠ Vela Luka, OŠ Stjepana Radića, OŠ Opuzen i Gimnazija Metković.

Covid pozitivnih učenika najviše je u Zagrebu (1458), Splitsko-dalmatinskoj županiji (592) i Primorsko-goranskoj (487), a najmanje covid pozitivnih je u Ličko-senjskoj županiji (39).

U Hrvatskoj je 5085 ukupno pozitivnih učenika. U Zagrebu je najviše učenika u samoizolaciji, njih 2457, a najmanje ih je u Virovitičko-podravskoj, njih 19. Ukupno je u Hrvatskoj 7209 učenika u izolaciji. Ukupno je 808 covid pozitivnih djelatnika u školama, a naviše u Zagrebu (147) te najmanje u Ličko-senjskoj županiji (10). U samoizolaciji je 119 djelatnika, a najviše je onih iz Zagreba (31), a najmanje iz Krapinsko-zagorske županije (1).