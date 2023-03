U petak se navršila još jedna obljetnica otkako je NATO 1999. godine počeo bombardiranje Srbije kako bi spriječio daljnji rat na Kosovu, posebice da zaustavi Slobodana Miloševića i njegov režim u daljnjem masovnom kršenju ljudskih prava lokalnog albanskog stanovništva. Milošević je glavni krivac za NATO-ovu operaciju jer je odbio sve prijedloge sporazuma koji bi doveli do priznanja albanske manjine na Kosovu i davanja joj određene autonomije. Mnogi koji samo govore i pišu o agresiji NATO-a na Srbiju često zaboravljaju, namjerno ili ne, tko je bio Milošević, što je on sve do tada uradio, koje je sve ratove poveo, i da je Kosovo bilo finale nakon svih drugih prethodno izgubljenih ratova. Milošević je ratnohuškački počeo na Kosovu i na kraju je njegov režim na Kosovu polomio zube.