Milorad Dodik u Hrvatskoj: 'Hrvati bi se trebali ispričati Srbima'

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stigao je u srijedu u Hrvatsku, u Karlovačku županiju, gdje je posjetio manastir SPC-a u Donjem Budačkom, o čemu je u središnjem dnevniku izvijestio RTL, ističući kako su ga uspjeli "uhvatiti".

Do ovog, za hrvatske medije nenajavljenoga Dodikova posjeta Eparhiji gornjokarlovačkoj, rekao je večeras za Hinu starješina hrama sv. Nikolaja u Karlovcu Darko Dugonjić, došlo je na temelju tradicije i prijateljstva s episkopom gornjokarlovačkim Gerasimom, s kojim je došao proslaviti krsnu slavu sv. Trifuna.

"S obzirom na to da je to bio privatan i neslužben posjet, mi nismo o Dodikovu posjetu episkopu Gerasimu i obilasku gornjokarlovačke eparhije obavijestili nikoga od medija, nismo to smatrali potrebnim. Međutim, kad je došao Dodik, vidjeli smo i sami bili iznenađeni da su se u Donjem Budačkom pojavili i novinari s banjolučke televizije, a uz njih pojavili su se i neki drugi, ali napominjem da mi nismo zvali nikoga od medija s obzirom na to da je bila riječ o privatnom posjetu", rekao je Darko Dugonjić.

Komentirajući Vučićev posjet u dnevniku RTL-a, Milorad Dodik je rekao da je predsjednik Srbije donio poruku mira i kako mu se čini da bi nakon susreta predsjednice Republike Hrvatske i njega stvari mogle krenuti na bolje. Istaknuo je i da se iz Srbije ne trebaju nikome ispričavati

"Dapače, to bi trebali napraviti Hrvati koji su nad Srbima napravili mnogo veća zlodjela", rekao je.

Dodao je kako ne pamti Vučićev govor o 'Velikoj Srbiji' i poručio da se takvih tema više ne bi trebalo doticati. "Da je 1941. bilo Republike Srpske, ne bi Srbi stradali od zločinaca iz NDH", rekao je Dodik.

Ponovio je da Republika Srpska nabavlja 2500 pušaka. Na pitanje RTL-ova novinara je li to jedna od metoda zastrašivanja političkih protivnika novinaru je uzeo mikrofon i rekao: "Ma dajte mikrofon da vam kažem, ma ja sam dovoljan da ih sve zastrašim."

Dodao je kako ne razumije zašto se u BiH dignula takva drama oko 2500 pušaka. "Pa nismo imali nikakvo oružje, pa i vi ste nabavili nove pa nikom ništa. S obzirom na prijetnje u regiji i BiH, nama je to potrebno", rekao je Dodik. Dodikovu izjavu možete pogledati OVDJE.