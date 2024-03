Milanović se oglasio: 'Do sada smo institucije branili, a sad je vrijeme da ih oslobodimo!'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ponovno se oglasio na Facebooku, gdje je premijeru Andreju Plenkoviću poručio da neće dati ostavku. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Normalno, neću dati ostavku jer neću prepustiti Hrvatsku Plenkoviću i njegovoj kriminalnoj organizaciji. Moja je odgovornost i dužnost prema građanima koji su me izabrali, kao i prema svima onima koji ne žele trpjeti Plenkovićevu diktaturu, spriječiti HDZ da potpuno ovlada Hrvatskom. Protekle četiri godine, kao Predsjednik Republike, uspio sam sačuvati barem neke institucije od Plenkovića i njegovih jataka. Do sada smo institucije branili, a sad je vrijeme da ih oslobodimo", poručio je Milanović.

Da podsjetimo, šef HDZ-a Andrej Plenković u nedjelju je prosvjede oporbe u pet gradova nazvao fijaskom, a predsjednika Republike ponovno prozvao za kršenje Ustava te ga pozvao da dade ostavku i kandidira se na parlamentarnim izborima.

U izjavi novinarima nakon što je nazočio misi na Cvjetnicu u Crkvi sv. Blaža, premijer i predsjednik HDZ-a rekao je da ne zna koji je od pet subotnjih oporbenih prosvjednih skupova bio slabiji. "Ne zna se koji je bio slabiji, dakle, razvodnilo se to sve skupa, jer u biti ničega ni nema. Ti pokušaji fabriciranja kriza kojih u Hrvatskoj, realno, nema. Hrvatska danas živi puno bolje nego što se živjelo prije", prokomentirao je.

Istaknuvši među inim, veće plaće i mirovine, nikad veću zaposlenost i nikad manju nezaposlenost, obnovu, Plenković je rekao kako su sve to napori Vlade, "tako da to fabriciranje krize nije prošlo". Za oporbu je tijekom razgovora s novinarima rekao i da joj se cijela mudrost svela na rečenicu 'dosta je korumpiranih izdajnika'. "Što je to, kakve su to gluposti?", zapitao se?

Ocijenio je i da je oporbi birače otjerao predsjednik Zoran Milanović, kojega je ponovno prozvao za kršenje Ustava. "Mislim da je sad jasno da im je kršitelj Ustava otjerao birače. To je jasno. Da je on njima nešto pomogao, ne bi im se dogodio ovakav fijasko jučer. I normalno da su ljudi konsternirani, zabrinuti, pitaju se što sve to s tim čovjekom nije u redu, pa da radi ovakav cirkus i rušilački pohod na ustavni poredak", rekao je.

Na Milanovićevo prozivanje da ga HDZ na društvenim mrežama napada za izjavu koju nije rekao, odnosno da su ju izrezali i izvukli iz konteksta, Plenković je odgovorio da je "kršitelj Ustava jedna velika prevara". "Prevara birača, građana. Prevarili su ljude s onom kampanjom da je normalno. Nema ništa normalno. Mi četiri i pol godine gledamo nenormalno ponašanje. S njim očito nešto nije u redu. To govore svi. Govore ljudi među vama, i mediji, to znamo svi itekako. Govore i komentatori, ljudi se to ne usude toliko napisati. Ali to je veliki problem", rekao je Plenković.

Kod njega vam je sve 'fake' (laž), što god činio, dodao je te kukavičkim ocijenio Milanovićeve posljednje poteze. "I ovo što sad čini je kukavičko ponašanje. Ako je tako hrabar – izađi na izbore, daj ostavku, idemo tu, u I. jedinicu, u istom smo čak kvartu, 'ajmo se mi lijepo sučeliti, 'ajmo mi pokazati hrvatskim građanima tko je što učinio za Hrvatsku i tko što želi učiniti. Netko tko kreira ovakav kaos, gdje nam se ljudi vani ili čude, ili smiju, ili na njega kolutaju očima, čini štetu Hrvatskoj", ustvrdio je Plenković.

Potvrdio je da je spreman sučeliti se s Milanovićem, ali samo ako je kandidat na parlamentarnim izborima. "S kršiteljem Ustava – ne. Pa neću ja, niti bilo tko normalan neće, pristati na to da svojim potezima ili konkurentnim radnjama odobrim kršenje Ustava. Daj ostavku pa može, odmah. Evo, sad, danas, što se mene tiče. U podne, ako hoće", poručio je.

