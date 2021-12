Milanović odgovorio Plenkoviću: Molim ga da me ne brani pred zlostavljačima Hrvata

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odgovorio je premijeru Andreju Plenkoviću u njihovom najnovijem sukobu vezanom oko prihvaćanja Zaključaka Vijeća Europske unije o proširenju i Procesu stabilizacije i pridruživanja. Naime, Milanović je ranije poslao pismo u kojem je izrazio svoje nezadovoljstvo time što je hrvatska Vlada prihvatila navedene Zaključke bez da se u njoj navode prava Hrvata kao konstutivnog naroda u BiH, na što mu je premijer Plenković iz Bruxellesa odgovorio kako to pismo shvaća kao "osobnu zahvalnost' za branjenje njegove izjave o Srebrenici".

Status prenosimo u cijelosti.

"Objasnio nam je Andrej Plenković kako Zaključke Vijeća EU o Bosni i Hercegovini - dugoročno pogubne za Hrvate u toj državi i štetne po nacionalni interes Republike Hrvatske - treba derivirati, dekriptirati i dešifrirati. Po njemu, dakle, treba nastaviti raditi ono što već godinama rade prolazni politički direktori koji kao kolonijalisti baš to, deriviraju, dekriptiraju i dešifriraju prava i obveze konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine, na štetu Hrvata redovito. Nema se što tu dešifrirati, pročitana je to knjiga, treba djelovati. Ali razumijem ga. Odlučio je on svoj, ionako mizeran utjecaj u Briselu, ne rasipati, računa si, na takvu glupost kao što su temeljni nacionalni interesi Hrvatske i prava Hrvata u BiH. Ok, ako nije želio ugroziti svoju osobnu briselsku karijeru, pitam ga - zašto nisi naložio Grlić Radmanu da stopira usvajanje tako beskorisnih, dapače, štetnih zaključaka? Ako mu je promaklo dok je bio u Sarajevu, podsjećam kako BiH ulazi u izbornu godinu, a Hrvati i dalje nemaju nikakva jamstva da ponovno neće biti izigrani. Zaključci Vijeća EU koje je olako podržao samo trasiraju put prema tome da ih opet izigraju. Vidim kako je Plenković očekivao i moju zahvalnost što me je, ispada tako, branio u Sarajevu.

Molim ga da me ne brani pred zlostavljačima Hrvata, malobrojnijeg naroda u BiH. Ne pomagaj, izginusmo. Osim toga, zbog čega bi me branio? Zar ne mislimo isto?", navodi se u statusu.

Najnoviji sukob državnog vrha krenuo je kad je u srijedu navečer predsjednik Republike Zoran Milanović objavio da je uputio pismo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću. U priopćenju iz Ureda predsjednika navodi se kako je to učinjeno "zbog propusta Vlade RH u postupku donošenja Zaključaka Vijeća Europske unije o proširenju i Procesu stabilizacije i pridruživanja, a usvojenih u utorak, 14. prosinca 2021., u Bruxellesu".

Navedeno pismo koje je objavljeno u četvrtak možete pročitati OVDJE. U njemu se ukratko navodi kako je Milanović zabrinut zbog prihvaćanja Zaključaka te je stava da mogu imati negativne posljedice za budući položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

- U tom kontekstu, upravo usvojeni Zaključci Vijeća EU ne doprinose zaštiti položaja Hrvata u BiH, a time i zaštiti nacionalnog interesa Republike Hrvatske. Upravo suprotno, ovi Zaključci mogli bi se tumačiti kao potvrda nastojanja onih koji se protive promjenama izbornog zakona kojima bi se omogućilo legitimno predstavljanje Hrvata u BiH - navodi se u pismu.

Premijer Andrej Plenković odgovorio mu je iz Bruxellesa gdje se nalazio na sastanku Europskog vijeća. Od tamo mu je poručio da njegovo jučerašnje pismo na temu usvojenih zaključaka Vijeća EU o Bosni i Hercegovini doživljava kao “osobnu zahvalnost” za ono što je Plenković izjavio u Sarajevu, kad je upitan o Milanovićevim izjavama o Srebrenici.

Na pitanja oko sadržaja Milanovićevih prigovora, Plenković je ustvrdio da su ti zaključci “puno bolji za Hrvate u BiH nego što su bili zaključci summita NATO-a”.

Zaključke Vijeća EU o Bosni i Hercegovini možete pročitati ovdje