Milanović: Neugodno mi je kamo su vodili Macrona. Zvali su ljude iz mog ureda, mene nisu, valjda su nas htjeli posvađati

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji u povodu 30. obljetnice djelovanja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. U izjavi za medije porast cijene borbenih aviona nazvao je skandalom.

"Ugovor o avionima nije nitko vidio nakon što je o tome pregovarala ekipa iz Ministarstva. To su ministrovi ljudi, ovoga koji je još ministar. Kako smo krenuli, razlika u cijeni od onog što je najavljeno – 990 milijuna eura, što je dosta, ali to ne može biti besplatno, u usporedbi s onim što je u međuvremenu kao na cajgeru počelo rasti, tu će se još napraviti razlika od koje smo mogli opremiti kompletnu kopnenu vojsku. Sad ispada da idemo prema 1,2 milijarde. To je za mene skandal", rekao je Milanović.

"Ja ću biti zadovoljan tim novim kapacitetom Hrvatske vojske. Dobro je imati dobre odnose s Francuskom. Francuska je prodala Grčkoj 24 Rafalea, pa je onda naš ministar, odnosno Plenkovićev ministar, u Bruxellesu dogovarao nekakve strateške planove u generiranju snaga bez mog znanja, tako da to ustvari ne vrijedi", kazao je Milanović.

Kritizirao je jer hangari za američke helikoptere Black Hawk koji stižu iduće godine još nisu izgrađeni, a na pitanje je li spremna infrastruktura potrebna za Rafale, kazao je:

"Pitajte Jaglaca, ministra Plenkovićevog, jer dok je on ministar, možemo bit sigurni da neće biti ništa napravljeno, ništa se ne radi. Ljudi koji su u stanju ići okolo Hrvatskom i govoriti da kupujemo od Amerikanaca nešto, otići u Washington na sastanak sa zamjenikom državnog tajnika, vući sa sobom admirala Hranja, ići razgovarati s jednom relativno ozbiljnom državicom kao što je SAD, i onda se vratiti natrag i staviti prst u uho i pjevati gangu i reru, to ne može."

'Francuskog predsjednika odveli u podrum'

Osvrnuo se i na to što nije bio pozvan na radni ručak prilikom posjeta predsjednika Emmanuela Macrona.

"Ja sam smetao Plenkoviću, i to uopće ne uzimam za ozbiljno, to je užasno zabavno, jednostavno zato što je u toj protokolarnoj formaciji ispod mene", kazao je Milanović.

Na upit novinara misli li da zbog toga nije pozvan, dodao je:

"Ma ne, nije me zvao jer sam imao pretamno odijelo. Ali ne zamjeram ja to."

"Užasno neinteligentnima" je nazvao izjave da je odbio ugostiti Macrona. "Pitajte Macrona, garant je s termosicom došao k meni, ni kavu nije dobio", našalio se.

Istaknuo je da je prijam francuskog predsjednika prepušten Plenkoviću jer je vidio da mu je to užasno važno. Kritizirao je i što su francuskog predsjednika vodili u hotelski restoran.

"Prvi dan su ga odveli u nekakav podrum. Drugi dan u hotel. Super je hotel, ali predsjednika bilo koje države voditi u hotel, mene je stid. Postoje palače na Gornjem gradu, prikladne za našu državu. Ide se po restoranima. To se ne radi. A zašto ja nisam pozvan? Ja sam to planirao kao dodatnu obavezu. Pozvao je pola mog ureda, mene nije. To su ti sitni uličarski trikovi, valjda nas je htio posvađati", kazao je uz smijeh.

"Plenkoviću je iznimno važno da je za 1,1 milijardu, i još taj iznos raste, dobio najskuplji PR u povijesti hrvatskog sjemena i roda", dodao je.

Slučaj Gabrijele Žalac

Istaknuo je da je šefica Uskoka podređena glavnoj državnoj odvjetnici te upitao zašto je ne smijeni. Na opasku da je glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek demantirala da želi smijeniti ravnateljicu Marušić, Milanović je rekao:

"A ne želi? Ja se slažem, ako netko mora otići, to je ona. To su ljudi koju imaju ogroman utjecaj, ali još veću odgovornost. Nema "nisam znala", pogotovo u istrazi visokog profila. Vidimo da se otvaraju neke nove istrage oko novih muljaža sa softverom. Iste osobe o kojima smo govorili zadnjih tjedan dana. Jesu li ti ljudi radili išta osim što su krali?" kazao je.

Referendum protiv Stožera i COVID potvrda

Komentirajući referendum Mosta usmjeren protiv Stožera i odluke o COVID potvrdama, rekao je da on nije ljubitelj referenduma i da neće dati potpis, ali može dati podršku.

"Ustavna referendumska inicijativa, iz onog što sam iščitao, je da se u članak 17. doda i naglasi pandemija, jer smo od početka slušali bezobrazno da ovo nije prirodna katastrofa. S obzirom da se to nije htjelo priznati, nije bilo niti potrebe za aktiviranjem vrlo zahtjevnog čl. 17, koji Sabor stavlja u poziciju najvišeg tijela koji dvotrećinskom većinom mora dati ovlast izvršnoj vlasti da divlja. Ovako rade po svojoj volji."

"Englezi su sve otvorili i žive tako već mjesecima. Ovo će proći. Ljudi se trebaju cijepiti. U mom uredu su se svi cijepili. Dvoje ili troje ih se nije cijepilo jer kažu da imaju zdravstvene kontraindikacije. Kako da ja to provjerim? Poruka uspaničenim kukavičkim političarima u Europi – ne širite paniku, ne uvodite lockdown. Ja sam zabrinut za ljudska prava", rekao je.

Korupcija u pravosuđu

Ne zna treba li ispitati optužbe Zdravka Mamića da je podmitio bar 50 sudaca, ali vjeruje da je kazneno odgovaralo jako malo sudaca.

"Radi se o tisućama koji su prošli kroz sustav u ovih 30 godina. Radi se o ljudima koji odlučuju vrlo samostalno, naravno da je toga bilo puno više. Taj sustav je izrazito nepropustan. Mislim da je bilo na stotine kaznenih djela. Ali taj sustav je dosta zaštićen", rekao je.

Govoreći o inspekciji u vojsci, kazao je: "Nitko mi neće prijetiti da će poslati inspekciju u moj ured, jer neće. Postoje samo dva načina da se uđe u moj ured, jedno je poziv, drugi ne postoji. Odnosno teoretski, u slučaju teškog kaznenog djela s valjanim sudskim nalogom, upravo zato da se predsjednika zaštiti od uličarske politike i dirigiranih inspekcija."

Na kraju se ponovno osvrnuo na ministra Marija Banožića.

"Dok se Burčula ne vrati natrag, ovaj ministar ne postoji. Neće nigdje prismrditi. A vi samo samo brojite koliko cijena Rafalea rafalno raste. I za svaki taj milijun eura umanjite jedan Bradley, jer jedan dobivamo za manje od milijun eura. To je moćno oružje. Samo brojite koliko smo novca izgubili zbog kriminalnog nemara, neodgovornosti i pohlepe ljudi", zaključio je Milanović.