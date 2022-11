Milanović o mogućoj blokadi ulaska u Schengen: 'Izjave iz Austrije me zabrinjavaju'

Predsjednik Zoran Milanović, komentirajući u ponedjeljak u Varaždinu moguću blokadu hrvatskog ulaska u Schengen od strane Austrije, naveo je kako će u razgovoru s austrijskim kancelarom zagovarati ulazak u Schengen.

- Vidim izjave iz Austrije koje me zabrinjavaju. Mislim da je to obračun preko naših leđa među nekim drugim članicama Europske unije. Tu se onda uključila Austrija koja ima unutarnje, vidljive ali meni nejasne, razloge zašto to radi. Sve u svemu, nije dobro. U srijedu dolazi austrijski kancelar u Zagreb, u posjet Plenkoviću koji je rekao da je sve to riješeno, međutim izgleda da nije. Nadam se da će biti riješeno. Kada ću razgovarati s austrijskim kancelarom zagovarat ću ulazak u Schengen - rekao je Milanović.

Prema njegovom mišljenju, Hrvatska je bila tehnički spremna za ulazak u Schengen još 2016. godine.

- Od tada, mogli smo već postati članica Schengena. Sve drugo je politika. Naša vlada pokušava, za sada nije uspjela, nadam se da hoće - dodao je.

Predsjednik Milanović je stava kako se takve odluke ne rješavaju lobiranjem, kao što to govore predstavnici Vlade.

- Nema lobiranja kada si država, prije svega je politika, stav i program. Lobiranje je mutna, ali regulirana djelatnost. Hrvatska ne lobirala, Hrvatska zastupa, Hrvatska se bori. Nismo lobistička asocijacija, mi smo Republika Hrvatska, članica smo EU, članica smo NATO-a. Ako nam je nešto važno, onda se kaže – ne može dalje - pojasnio je svoj stav i dodao kako je Bosna i Hercegovina najbolji primjer da se lobiranjem ne može postići rezultat.

- Kada čujem da se nešto lobiralo kod Visokog predstavnika, kao Hrvat se osjećam otužno. Nema lobiranja, postoji prijedlog i nakon toga zahtjev - zaključio je.

VIDEO Milanović: "Majke Srebrenice" su politička organizacija