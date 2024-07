Milanović o atentatu na Trumpa: 'Stravično. Svugdje ima manijaka, ali ne možete svugdje doći do duge cijevi'

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je atentat na Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika i izglednog kandidata na predstojećim izborima za Bijelu kuću. Nevjerojatni su mu, kaže, sigurnosni propusti koji su se dogodili u subotu na predizbornom skupu u Pennsylvaniji.

"Stravično. Niti je bilo drona koji bi nadgledao prostor i vidio što se događa, niti je to sve skupa bio osigurano na bilo kakav pristojan način. Svudgdje ima manijaka, ali ne možete svugdje doći u posjed odnosno vlasništvo duge cijevi. I onda između toga i pucnjave je samo nekoliko štengi po kojima se morate popeti i pucati. Srećom, promašio je, ali je ubio jednu osobu, a dvije su ranjene", rekao je Milanović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ranije je pokušaj atentata na Trumpa osudio i hrvatski premijer Andrej Plenković . "Najoštrije osuđujem napad na bivšeg predsjednika Trumpa i želim mu brz oporavak. Političko nasilje je neprihvatljivo i najveća je opasnost za demokraciju", objavio je Plenković na X-u. Trump je, inače, lakše ranjen u napadu na predizbornom skupu u gradu Butleru u Pennsylvaniji. Na njega je pucao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks, pomoćnik u domu za starije i nemoćne. Nakon napada eliminirale su ga snage sigurnosti.

Podsjetimo, sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila u ponedjeljak je gostovao u studiju Večernji TV-a, gdje je s novinarkom Petrom Balija razgovarao o pokušaju atentata na bivšeg američkog predsjednika. Cvrtila smatra da je u subotu, tijekom Trumpova skupa u Butleru u Pennsylvaniji, došlo do sigurnosnog propusta. Naglasio je da je došlo do propusta u dubinskom osiguranju. Naime, atentator je bio pozicioniran izvan same lokacije skupa, na krovu lijevo od pozornice i bio je udaljen od nje oko 120 do 150 metara. Cvrtila smatra da se nije smjelo dogoditi da takav objekt bude neosiguran. "Svaka dominantna točka mora se provjeravati na dva načina. Prije svega, moraju je provjeriti policijski službenici sa psom, a kada se zaključi da je to sterilna zona, zgradu osigurava jedan policijski službenik ili više njih i tada više nema ulaska u nju", kazuje.

Alternativno, dominantne točke trebale su biti pod kontrolom snajperista, što ovdje nije bio slučaj. "Zbog svega toga možda možemo doći do sumnje da je bila neka pomoć iznutra, odnosno iz sigurnosne službe", sumnjičav je Cvrtila, koji je primijetio i da to nije bio jedini sigurnosni propust. Sama evakuacija Trumpa je, kazuje, trajala predugo, čime je on iznova bio izložen kao meta. Više čitajte ovdje.

GALERIJA Krvavog uha micali su ga s pozornice, a Trump je molio tajnu službu samo jedno