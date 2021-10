Milanović novinarki: 'Ja bih na vašem mjestu skinuo masku'. Ona uzvratila: 'Korona nije karijes'

Predsjednik republike Zoran Milanović u petak je na otvorenju godišnje skupštine Europske federacije novinara (EFJ) koja se ove godine održava u Zagrebu kazao da bez slobodnog novinarstva i sudova nema liberalne demokracije, ocijenivši kao problem što takav stav nemaju svi u Europi.

''Veliki broj ljudi, a čak i većina u nekim državama srednje i istočne Europe naprosto misle, osjećaju i glasaju drukčije, kazao je Milanović, dodajući da svatko tko dobije vlast ''mora znati da nema tapiju (vlasništvo) na istinu'' i kako će biti provjeravan, "netko malo manje, netko malo više".

Ocijenivši novinarski posao teškim, dugim i mukotrpnim, novinarima je zaželio puno upornosti i strpljenja u radu te kazao da im država može otkloniti neke prepreke, ali ne može kreirati uvjete.

''Vaš, po meni, najveći problem nisu SLAPP tužbe nego Facebook i platforme koje su instantno zadovoljile ljudsku težnju, žeđ i potrebu za bilo kakvom informacijom, ali bez potrebe da se to kritički promišlja. To je brzo, jeftino i to vama uzima kruh'', kazao je Milanović. Dodao je i kako kvalitetno novinarstvo košta te kako ljudi koji rade takav posao moraju biti vrhunski obrazovani, ali i plaćeni da bi se došlo do, primjerice, objave ''panama papersa''.

Komentirajući svoje nastupe prema novinarima, rekao je: "Rekao sam da su neki ljudi na HRT-u Yutel, naravno da Zovko ili Sever nisu Yutel. Smatram da ta televizija ne valja, pogotovo njezin politički program."

Kazao je da ne napada novinare, nego pojedince "koji su prodani".

"Opet vrijeđate novinare svojim nastupom", rekla mu je RTL-ova novinarka.

"Da li mi govorimo istim jezikom, standardnim? Ja govorim hrvatskim s blagim zagrebačkim akcentom. Dakle, ja govorim o nekim ljudima koji su politički prodani. Na HRT-u ih ima koliko ih ima. Je li to uvreda? Ja nemam pravo reći nešto što vidi cijela zemlja?" rekao je Milanović i pitao je li to vrijeđanje novinara.

"Vi bi uređivali medije?" pitala je novinarka.

"Ne, ja bih skinuo masku na vašem mjestu da vidim s kim razgovaram. Mislim da je to pristojno", rekao joj je Milanović.

"Ne, ja neću skinuti masku jer ne smatram da je korona karijes", odgovorila mu je.