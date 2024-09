Milanović: Nekontrolirano dovođenje stranih radnika mora stati, optužbe o nacionalizmu su manipulacija

Predsjednik RH Zoran Milanović rekao je u petak da se manjak radne snage ne može riješiti nekontroliranim dovođenjem stranih radnika i 'svakoga tko odgovara nekom poslodavcu' i to treba zaustaviti, a one koji kažu da je takvo ponašanje nacionalističko i rasističko nazvao je manipulatorima.

"Mi ćemo morati poraditi na tome da nema nečasnih poslova, a uvjet za to je da su poslovi pristojno plaćeni. Nije rješenje u nekontroliranom dovođenju svakoga tko odgovara nekom poslodavcu. To smo uočili i to treba zaustaviti. I tko god kaže da je takvo ponašanje nacionalističko i rasističko, taj je manipulator. To nema veze ni s kakvom političkom orijentacijom, lijevom ili desnom, to je zdrav razum. Nema nas 70 milijuna, nego jedva četiri i moramo čuvati svoje vrlo inteligentno i promišljeno“, poručio je Milanović u Kamanju, općini koja danas obilježava Dan Općine, Dan župe i svetkovinu Imena Marijinog.

Naglasio je i kako nema nečasnih poslova od kojih bi naši ljudi trebali bježati. “Slažem se s izjavom koju sam danas ovdje čuo da ne trebaju sva naša djeca biti doktori i inženjeri. Naša djeca ili naši unuci nisu nikakva viša bića koja ne mogu i ne trebaju raditi one poslove za koje se uvode ljudi iz inozemstva. Nemam problema s njihovom vjerom ni bojom kože, ali to je druga kultura", dodao je.

„Bit ćemo svjedoci, još neko vrijeme, da nam dolazi novac temeljem hrvatskog članstva u EU. Mi taj novac koristimo relativno, moglo bi i bolje i više. Svaki taj euro koji je dostupan, ako se ne iskoristi bit će bolan poraz jer taj novac neće dolaziti zauvijek“, rekao je predsjednik Milanović, stoji u priopćenju

Govoreći na svečanoj sjednici Općinskog vijeća o korištenju europskih fondova predsjednik Milanović rekao je da se taj novac koristi i ulaže, ali ne u otvaranje novih tvornica i novih proizvodnih pogona visoke tehnologije. „To nije politika onih koji financiraju Europsku uniju, a to su neke najbogatije države koje ne žele stvarnu konkurenciju. Žele partnere kojima će upravljati“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši da EU nije koncipirana tako da bi oni koji trenutno zauzimaju dominantnu poziciju tu poziciju dijelili ili ustupili bilo kome drugome. Dodao je da Hrvatska u tom svijetu i takvim okolnostima mora biti vrlo mudra i lukava da se izbori za svoje interese i da se što je moguće više približi najbogatijim državama EU.

Uz Milanovića na sjednici su govorili i predsjednik Općinskog vijeća Općine Kamanje Ivan Lukunić, načelnik Općine Kamanje Damir Mateljan, gradonačelnica Grada Ozlja u ime općina i gradova Lidija Bošnjak i zamjenica županice Karlovačke županije i izaslanica županice Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar.

