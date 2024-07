Milanović: Ne trabunjamo o hrvatskom svijetu, tražimo poštivanje prava Hrvata u BiH

Predsjednik Zoran Milanović rekao je u subotu u Tomislavgradu kako se iz Hrvatska ’ne trabunja o hrvatskome svijetu’ i podjeli Bosne i Hercegovine, i najavio da će se Zagreb nastaviti zauzimati za ravnopravnost sunarodnjaka i prestanak njihova preglasavanja. “Mi ne trabunjamo ni o kakvom o hrvatskom svijetu kojega se netko treba bojati. Ne trabunjamo o ruskom i srpskom svijetu, ne kolčimo, ne postavljamo međe i granice”, rekao je Milanović.

On je sudjelovao na 32. obljetnici utemeljenja brigade kralja Tomislava Hrvatskoga vijeća obrane. “Bez Hrvatske vojske i Hrvatskoga vijeća obrane danas ne bi bilo slobodne BiH koju poštujemo, za kojom ne posežemo, ali u kojoj za Hrvate tražimo jednaka prava kakva su propisana u Daytonskom sporazumu koji se ne poštiva. Hrvati u BiH su zaslužili da se poštuju njihova prava”, istaknuo je.

Ocijenio je štetnim što se iz bošnjačke javnosti u toj zemlji Hrvatsku naziva agresorom, te opetovao kako su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane najzaslužnije što je Bosna i Hercegovina država u današnjim granicama. ”Nije lijepo slušati svaki drugi dan o nekom udruženom zločinačkom pothvatu ili o tome da je hrvatska vojska bila okupatorska”, rekao je predsjednik Milanović.

Izrazio je očekivanje da će se prestati s preglasavanjem Hrvata od brojnijih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini kao što je to slučaj s nametanjem Željka Komšića za hrvatskog člana držanog vrha te zemlje. “Vjerujem da će vrlo brzo Hrvatska biti u stanju pomoći Hrvatima da izmjenema Izbornog zakona dobiju svoja prava. To je simbolička stvar i važna je. Sada je vrijeme da se to bez straha kaže”, dodao je.

Najavio je kako će se zauzimati da pripadnici Hrvatskoga vijeća obrane u Republici Hrvatskoj ostvare jednaka prava kao i pripadnici Hrvatske vojske ističući da suborci iz BiH nisu zadovoljni svojim statusom. “To je nešto što će Hrvatska država morati preuzeti na sebe”, rekao je Milanović. Na središnjem gradskom trgu prije obraćanja hrvatski predsjednik s izlaslanstvom položio je vijenac i zapalio svijeće za poginule hrvatske branitelje u Bosni i Hercegovini.

Hrvatski predsjednik prošle godine je odlikovao Brigadu kralja Tomislava odličjem Nikole Šubića Zrinskog. Njezini pripadnici sudjelovali su u nizu vojnih operacija, uključujući i oslobodilačke operacije koje su prethodile Oluji i nakon nje koje su dovele do oslobađanja Hrvatske, okončanja rata u BiH i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

