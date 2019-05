Mi možemo okupiti suvremenu ljevicu

Nositelj izborne liste broj 18, Tomislav Tomašević, 37-godišnji politolog s magisterijem Cambridgea, programski voditelj Instituta za političku ekologiju i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, govori o programu i planovima koalicije koju čine Možemo!, Nova ljevica i ORaH. Iznenađenje s lokalnih izbora prerasta sve ambicioznije u nacionalnu platformu.

Mlada ste politička opcija, izrasla iz aktivizma, na zadnjim ste lokalnim izborima kao Zagreb je naš! uspjeli ući u zagrebačku Gradsku skupštinu. Sad ste pokazali ambiciju za nacionalnu razinu. Je li vam ovo generalna proba za parlamentarne izbore?

I da i ne. S jedne strane, ovi su europski izbori presudni za budućnost EU jer – ili će nastaviti ići istim neoliberalnim smjerom ili bi se čak i mogla, pod pritiskom ekstremne desnice, raspasti, u ne samo nacionalne, nego i nacionalističke države. Tako da smo se kandidirali jer se u EU parlamentu želimo pridružiti zelenimi lijevim snagama, kako bismo mijenjali EU iz zajednice nejednakosti u solidarnu, zelenu i pravednu Europu. S druge strane, platforma Možemo! je nastala tek prije tri mjeseca i nastavit ćemo s političkim djelovanjem bez obzira na rezultat na ovim izborima - namjeravamo u potpunosti promijeniti političku sliku Hrvatske.

I kakva su vam očekivanja na izborima? Najavljivali ste da očekujete jedan mandat. Koliko je to realno i tko bi konkretno išao u EU parlament?

Očekujemo jedan mandat. Mislimo da je to realno s obzirom na rad na terenu u koji ulažemo, više od drugih stranaka. Stalno smo na ulici, s građanima. A kada osvojimo taj jedan mandat, dogovorili smo se kao koalicija tri stranke, da rotiramo u EU parlamentu, i da svaka stranka bude 20 mjeseci. Tko će ići, kao i redoslijed, ovisit će o preferencijalnim glasovima.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Prošli tjedan u Zagreb vam je došao podršku dati Bas Eickhout, spitzenkandidat europskih Zelenih, u utorak i donedavni "zeleni" švedski ministar obrazovanja Gustav Fridolin. Oglasio se i Yanis Varoufakis i pozvao birače da u Hrvatskoj glasaju za vas, a mnogi vas poistovjećuju s Podemosom... Kome ste od tih opcija najbliži?

Mi smo s naše tri stranke koalicija zelene ljevice pa ne čudi podrška, s jedne strane, Europskih zelenih, a s druge strane progresivne ljevice koju predstavlja DiEM25. I jedni i drugi se zalažu za hitno rješavanje klimatskih promjena što je među građanima EU jedna od top tri teme. Mi smo, isto tako, podržali Varoufakisov zeleni New Deal koji predlaže investicije 500 mlrd. eura godišnje kroz obveznice ECB-a za zelenu transformaciju industrije, energetike, poljoprivrede, gradnje i prometa.

Koliko uopće zeleno i održivo, u politici i ekonomiji "drži vodu" u Hrvatskoj? Koje su vaše osnovne programske teme?

Iako postojeći politički akteri uopće nisu isticali zelene teme na dnevni red, prosvjedi srednjoškolaca u Hrvatskoj pokazuju da se to traži. Stoga smo i istaknuli borbu protiv klimatskih promjena i prelazak na 100 posto obnovljive izvore energije na način da se to financira iz obveznica te poreza korporacija, a ne iz džepova srednje i radničke klase jer smo vidjeli na primjeru Žutih prsluka u Francuskoj što se događa u tom slučaju. Priuštivo stanovanje nam je glavna tema za ove europske izbore, prvi smo je otvorili još prije početka kampanje, i drago nam je da sad niz političkih stranaka govori o tome. Hrvatska je „šampion“ EU po tome da čak 88 posto mladih do 29. godine živi s roditeljima. Hrvatska ima samo dva posto javnih stanova za najam, što je sedam puta manje od EU prosjeka.

U EU parlamentu borit ćemo se da se provedu zahtjevi Europske građanske inicijative Stanovanje za sve: da se ulaganja u gradnju javnih stanova izuzmu iz pravila prekomjernog deficita te da gradovi poput Zagreba, Dubrovnika i Splita mogu ograničiti korporacije poput Airbnb-ja. Borit ćemo se i protiv privatizacije javnih usluga, kao što je vodoopskrba, gospodarenje otpadom i slično, jer se sprema revizija Bolkenstein direktive, koja bi mogla dovesti do prisilne privatizacije javnih usluga i u Hrvatskoj. Ponajprije ćemo se boriti za jednakost u pristupu zdravstvenim uslugama i obrazovanju. Namjeravamo uključiti Hrvatsku u inicijative kao što je „Benelux“ kojom male zemlje poput Hrvatske mogu bolje pregovarati prema farmaceutskim korporacijama za skupe lijekove. Borit ćemo se protiv diskriminacije žena i bilo kakvih manjina, politike bodljikave žice i svih oblika fašizma.

Istim bi se temama bavili u EU parlamentu i na hrvatskoj političkoj sceni?

Teme koje smo izabrali za ovu EU kampanju su problemi koji se trebaju rješavati i na nacionalnoj i na EU razini. Po tome mislim da odskačemo u odnosu na druge stranke u ovoj kampanji koje se gotovo isključivo bave nacionalnim temama. Neosporna je činjenica da većina hrvatskih zakona ovisi o odlukama u EU parlamentu i da se za bolji život većine u Hrvatskoj moramo boriti i u Saboru i u EU parlamentu.

Na listi su vam redom profesori, intelektualci, aktivisti, nekakva "inteligencija". Jeste li previše intelektualni za neku širu podršku javnosti?

Mi smo jedina lista na ovim EU izborima koja ima ljude koji se desetljećima bore za javni interes u zaštiti okoliša i javnih dobara, rodnoj ravnopravnosti, transparentnosti... Imamo borbenost, ali i znanje koje je potrebno za rješavanje tih problema. Vrijeme je da prestanemo podcjenjivati birače.

Na izbore izlazite na zajedničkoj listi s Novom ljevicom i ORaH-om. Vidite li se kao potencijalni širi centar okupljanja fragmentirane ljevice u Hrvatskoj? Tko bi u taj klub mogao ući?

Smatramo da smo već okupili velik broj ljudi koji u različitim segmentima mogu promijeniti ovu zemlju na bolje. Mi možemo okupiti sve nove progresivne opcije kako bi Hrvatska konačno dobila suvremenu ljevicu za 21. stoljeće koja mora biti i – zelena. SDP to odavno nije i s obzirom na povijest prebjega u Saboru i Gradskoj skupštini Bandiću i HDZ-u, ne bih se čudio da netko od njihovih eurozastupnika završi s HDZ-om u Europskim pučanima.