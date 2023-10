Meteoalarm izdao upozorenje za cijelu zemlju, prijeti nevrijeme: 'Moguće su urbane i bujične poplave'

U subotu nas čeka prolazno jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pogotovo u Dalmaciji. Ponegdje kiša može biti obilnija. Zatim nam slijedi djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom, uglavnom u nedjelju na Jadranu, i uz njega još mjestimice uz malo kiše ili pljuskova. U ponedjeljak u unutrašnjosti sunčanije, ujutro mjestimice s maglom. Umjeren do jak jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, u subotu na jugu još i olujno, postupno će oslabjeti, a u ponedjeljak vjetar slab. Bit će manje toplo, ali i dalje iznad prosjeka, piše DHMZ.

Iako će danas biti neuobičajeno toplo, bit će promjenljivo i vjetrovito vrijeme. Bit će čestih sunčanih razdoblja, no ponegdje i malo kiše, osobito na Jadranu i uz njega. Krajem dana i u noći sa zapada jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijima. Na kopnu vjetar umjeren i jak jugozapadni i južni, a olujnih udara bit će osobito u gorju. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, a navečer će na sjevernom dijelu slabjeti. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28°C.

A vikend će većinu razočarati. U subotu će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osobito će u Dalmaciji mjestimice biti obilne oborine i jačeg grmljavinskog nevremena, najvjerojatnije na jugu. Umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu i jugo, na južnom dijelu još i olujno, postupno će slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 18 i 23°C. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 25°C, u gorju i niža.

I za danas i za subotu izdan je meteoalarm. Danas je cijela Hrvatska pod upozorenjima zbog jakog i olujnog vjetra, a posebno su na udaru gospićka regija, kao i cijela obala. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom na riječkom području.

Foto: DHMZ

U subotu je također cijela Hrvatska pod upozorenjima. U kopnenim krajevima mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom te obilna kiša. Splitska i dubrovačka regija pod narančastim su meteoalarmom, a osim vjetra, lokalno se očekuje obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave, napominju iz DHMZ-a. Za krajnji jug također je izdano upozorenje zbog olujnih udara vjetra.

Foto: DHMZ

"Osjetljivi na južinu nevolje već imaju, a nastavit će se i sljedećih dana. No barem će problemi u pomorskom prometu potrajati još uglavnom do subote, pri čemu će na većini Jadrana najizraženiji biti u petak, tijekom kojeg će biti i plavljenja nekih riva. Vjetrovito i u mnogim kopnenim krajevima, uz često jake, pa i olujne udare jugozapadnog i južnog vjetra. Pljuskova s grmljavinom – pa čak i nevera – bit će najviše potkraj petka i u subotu, kada će kiša barem nakratko padati gotovo diljem Hrvatske, i dalje češća i obilnija na Jadranu i područjima uz njega, gdje će promjenjivije biti i početkom novoga tjedna, a valja spomenuti i kako će ovoga petka u sjevernijim krajevima unutrašnjosti biti toplo kao rijetko kada u listopadu, te osobito ovako kasno u godini", kaže glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.