Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zaprijetio je na svom X profilu da će svi članovi europskih mirovnih snaga u Ukrajini biti poslani kući u lijesovima. Medvedev je objavu podijelio nakon što su američki dužnosnici posjetili Pariz, gdje su europski lideri raspravljali o ratu u Ukrajini i mogućnosti slanja mirovnih snaga. Rusija je oštro osudila tu inicijativu.

Apparently, the top of Ukraine’s fascist clique have come to Paris for talks with the UK, Germany and France on how many European coffins they will be ready to accept after the deployment of the troops of the "coalition of the willing" in Ukraine