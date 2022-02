Maturanti sami biraju kada, kako i gdje učiti: 'Prilično sam siguran da mi ništa drugo neće trebati'

Pripreme za maturu za samo 149 kuna, zvuči nevjerojatno, no zapravo je dostupno uz samo nekoliko klikova i to na portalu www.gradivo.hr. Ako pitaš bilo kojeg bivšeg maturanta kako uspješno proći najstresniji ispit tijekom školovanja, svi će ti reći: Rješavaj stare mature i bit će sve u redu. Ovaj portal nudi upravo to – više od 3000 video lekcija sa riješenim zadacima iz matematike i fizike s matura A i B razine u posljednjih deset godina.

Na maturantima je da izaberu jedan od ponuđenih paketa ili predmeta, pogledaju video rješenja i rasture maturu. Primjerice, po cijeni od 149,99 kuna po godini može se izabrati matura iz bilo koje godine od 2009. do danas. Paket petica nudi posljednjih pet godina riješenih matura iz fizike ili matematike po cijeni od 499,95 kuna dok se u paketu 'za štrebere' maturantima nude riješeni zadaci sa svih 12 godina mature. Cijena tog paketa je 749,88 kuna. Sve su te cijene dva više puta niže od onoga što učenici mogu dobiti na klasičnim pripremama, a ono što je još jedan veliki plus jest da učenici sami mogu tempirati kada, kako i gdje će učiti. Ne trebaju robovati rasporedima privatnih škola, žrtvovati večeri ili vikende, ako su iz drugih gradova, ne trebaju putovati u Zagreb, Split, Rijeku ili Osijek, već im za ovaj tip priprema treba samo internet.

Ovakav tip priprema veliki je plus i za one maturante koji imaju druge obaveze, bave se sportom i teško im je klasične pripreme ukalupiti u svoj raspored.

- Kada smo kreirali ovaj portal, razmišljali smo i o učenicima iz, primjerice, Bosne i Hercegovine, koji žele, zbog upisa na naše fakultete polagati hrvatsku maturu. Takvima su redovne pripreme gotovo nedostižne jer de facto moraju plaćati smještaj u Zagreb ili Splitu da bi se pripremili za polaganje, objašnjava ekipa iz gradivo.hr-a.

Na njihovoj stranici mogu se pripremati iz komfora vlastitog doma. Dodatno ovaj će sadržaj biti dostupan 365 dana u godini pa može pomoći i u redovnom učenju učenicima srednjih škola. Trenutno su dostupni video zadaci iz fizike i matematike A i B razine, no entuzijasti iz Gradiva će uskoro nadopuniti sadržaj i drugim predmetima. Podršku i pozitivnu ocjenu gradivo.hr-u dali su već mnogi prosvjetari, ali i brojni maturanti koji su se u prvih nekoliko dana ulogirali na portal.

- Zadaci su uistinu kvalitetno objašnjeni i prilično sam siguran da mi ništa drugo za maturu neće niti trebati. Matematike i fizika su najteži za ponavljanje, gradivo je vrlo opširno, a kroz zadatke od prijašnjih godina, zapravo je lako pretpostaviti što bi nas moglo čekati ove godine, objašnjava maturant jedne zagrebačke gimnazije koji planira upis na PMF ili FER pa su upravo ovakve pripreme dobar temelj.

Partner u ovom projektu gradivo.hr-u je i Večernji list koji se godinama dokazao kao portal koji snažno podupire obrazovanje.

- Mišljenja smo da je maturantima potrebno omogućiti financijski dostupno, ali i tehnološki napredno učenje. Srednjoškolci ispred ekrana provode više vremena nego ikada, istovremeno imaju jako puno izvannastavnih aktivnosti i teško im je organizirati svoje vrijeme. Vjerujemo da im ova platforma olakšava normalan život, ali i minimaliziranje stresa tijekom završnog razdoblja srednje škole. Pripremati se mogu u tramvaju na putu do treninga ili škole, sami tempiraju vrijeme i svoju koncentraciju. Ja bi bila sretna da sam ovako nešto imala kao pripremu za svoju maturu, hvali projekt direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista Anamaria Todorić.