Matematičar iz Barbana od 11. rujna bit će novi šef IDS-a

Izborni proces u IDS-u koji traje već neko vrijeme 11. rujna dobiti će svoj epilog. Tada se održava Sabor stranke na kojemu će biti izabrano novo vodstvo kao i novi lider s obzirom na to da je Boris Miletić još nakon poraznog rezultata za IDS na lokalnim izborima kazao kako se nema namjeru ponovo kandidirati za čelnu poziciju.

IDS je na prošlim lokalnim izborima izgubio brojne jedinice samouprave i svoja uporišta pa tako i najveći grad Pulu, ali i Pazin, Buzet, Vodnjan… Miletić je uspio zadržati funkciju župana, ali sa svega 50-ak glasova razlike u odnosu na kandidata SDP-a Danijela Ferića koji je zbog toga tražio ponovno prebrojavanje.

Sve u dogovoru s Miletićem

Loš rezultat ostavio je traga na IDS-u i doveo do velikog nezadovoljstva unutar stranke zbog čega se u konačnici, šuška se, i pribjeglo rješenju da se oko novog potencijalnog lidera pokuša pronaći konsenzus što većeg broja IDS-ovih gradonačelnika i načelnika kako ne bi došlo do daljnjeg rascjepa stranke i podjela.

S obzirom na to da je za sada i pristigla tek jedna jedina kandidatura za predsjednika IDS-a, i to ona od barbanskog načelnika Dalibora Pausa, čini se da je IDS de facto već odabrao prvo lice. Tim više što je potporu Pausu u razgovoru za Glas Istre, i to snažnu, prije neki dan dao i počasni predsjednik IDS-a Nino Jakovčić, a do čijeg se mišljenja, zna se, u IDS-u uvijek držalo.

Teoretski, netko se još može kandidirati i biti konkurencija Pausu, ali to ne očekuje ni sam Jakovčić koji je za Večernji list kazao da ne očekuje više kandidata, i to ne zbog njegove potpore Daliboru Pausu već zbog toga što je, kaže, profesor Paus jasno opredjeljenje IDS-ovih gradonačelnika i načelnika Istre koji su neformalno dobili mandat da iznjedre kandidata za lidera oko kojeg se može postići konsenzus.

– Sve je napravljeno u dogovoru s aktualnim predsjednikom Borisom Miletićem. IDS više nije anonimna stranka kao što je bila 90-ih godina kada nismo imali ljude koji vode gradove, općine, saborske zastupnike. Danas je IDS afirmirana i jaka stranka, najjača u Istri i normalno da će iznjedriti nekoga s iskustvom – kaže Jakovčić.

Izgubili smo izbore, ne birače

Za očiglednog novog šefa, Dalibora Pausa, inače profesora matematike koji je u Puli svojedobno bio ravnatelj Tehničke škole, Jakovčić kaže da je pravi Puležan, oko kojeg nema niti jedne afere. Na pitanje namjeravaju li s njime vratiti Pulu pod IDS Jakovčić kaže kako on sigurno neće biti kandidat za gradonačelnika Pule, ali će sigurno postaviti strategiju s kojom će IDS opet osvojiti Pulu što će se, kaže, dogoditi već na idućim lokalnim izborima.

– Stranka će za četiri godine puno bolje proći. Nije tajna da je nezadovoljstvo u IDS-u sada prisutno i da imamo problema. Rezultati na lokalnim izborima su ispod očekivanih i nitko ne bježi od odgovornosti.

Velika je i snaga u Borisu Miletiću koji je priznao tu činjenicu, uostalom. Bitno je da nema raskola i da možemo ovu krizu koja nije mala prebroditi, a možemo jer je ovo kriza nastala zbog rezultata. Treba naći rješenje kako to prebroditi, a to se može jer IDS nije izgubio birače. Izgubio je izbore – tvrdi Jakovčić.