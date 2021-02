Masovnije cijepljenje pruža lažni osjećaj da je opasnost prošla

Broj zaraženih u svijetu, europskim zemljama pa i u Hrvatskoj ipak ne opada u mjeri kako bi se očekivalo s obzirom na sinergijski učinak poduzetih mjera, sve većeg broja zaraženih i cijepljenih.

Štoviše, dnevni broj novozaraženih od 8. siječnja sa 845.000 pao je 15. veljače na “samo” 269.328 slučajeva, ali već desetak dana krivulja opet raste i protekla tri dana bilo je više od 400.000 za raženih, a slično se događa i u nizu europskih zemalja pa i kod nas.

Učenike se u Hrvatskoj ne testira

Deveti dan zaredom broj novoza raženih u Hrvatskoj je veći nego istoga dana u prethodnom tjednu, ukupno za oko 26%. Udio pozitiv nih među testiranima protekla četiri dana je od 8,5 do 10%, što je najviše od 5. veljače. Broj aktivnih slučajeva porastao je od ponedjeljka do jučer s 2111 do 3216 (52 posto), a broj samoizolacija s 11.267 do 14.442, što je porast od 28 posto. Jučerašnji broj samoizoliranih imali smo za dnji put 6. veljače, kad smo učenike vratili u škole.

Trenutačno nam broj samoizolacija možda daje i najvjerodostojniju informaciju o stanju epidemije. S obzirom na to da su se nakon osnovnoškolaca zagrebački srednjoškolci vratili u škole prije tri tjedna, većina u ostalim županijama prije dva tjedna, a preostali prije tje dan dana, očigledno je to jedan od uzroka porasta brojki. Premda se to u službenoj statistici broja zaraženih učenika ne vidi niti se može vidjeti jer se učenike ne testira, čak ne uvi jek ni kad se pojave neki simptomi COVID-19.

U boljem slučaju šalje ih se u samoizolaciju, a ponekad ni to. Stoga su brojke zaraženih učenika potpuno nepouzdane, a javno su do stupni jedino podaci o broju zaraže nih učenika u Zagrebu. Od početka veljače oko 150 zagrebačkih učeni ka je zaraženo, a oko 3300 poslano u samoizolaciju. Dok je početkom veljače pokoji učenik bio zaražen, u četvrtak je pozitivno bilo 10 učenika osnovne i pet srednje škole, od ukupno 68 zaraženih Zagrepčana, što je samo po sebi prilično bizaran podatak da petinu svih zaraženih u Zagrebu čine školarci.

U samoizolaciju su u četvrtak poslana 123 učenika osnovne i 43 srednje škole. I u srijedu je od 78 zaraženih Zagrep čana bilo 10 učenika osnovnih i šest srednjih škola te jedan nastavnik, a u samoizolaciju je otišlo ukupno 313 učenika. Očigledno je da uzrok pora sta broja zaraženih trebamo tražiti u povratku učenika u škole, uz to što je možda zbog dojma da zaraza jenjava popustila disciplina. U Hrvatskoj su zabilježena dva slu čaja zaraze južnoafričkim sojem koronavirusa, što je jučer za N1 po tvrdila epidemiologinja u HZJZ-u Goranka Petrović.

– Jučer smo dobili rezultate sekven cioniranja onih uzoraka koje smo poslali u Europski centar za kontro lu bolesti. Od 300 uzoraka čiji su re zultati pristigli, 60 je bilo pozitivno na britanski soj (20%). Također je potvrđena i južnoafrička varijanta u dvije osobe koje su se vratile iz Zanzibara – pojasnila je Petrović te dodala kako se britanska varijanta brže širi.

Stoga popuštanje mjera, ne samo kod nas već i u nekim drugim eu ropskim zemljama, dolazi baš u nezgodnom trenutku, kad se jav lja novi porast broja zaraženih, što znači da je i dalje nužan oprez, poštovanje distance i pravilno no šenje maski. Premda je 14-dnevna incidencija zaraženih u Hrvatskoj 112 na 100.000 stanovnika (jučer 126), prema posljednjim podacima ECDC-a jedna od najpovoljnijih među 30 europskih zemalja.

Ne znatno bolje od nas su Finska sa 111, Danska 110, Norveška 70, Lihtenšta jn 62 i Island s 8, s tim da posljed njih dana i Finska bilježi rekordne brojke novozaraženih. Niz je zemalja u Europi koje imaju veći postotak zaraženog stanov ništva od nas (5,9 posto), a većina europskih zemalja u omjeru na broj stanovnika dosad je cijepila više od nas pa unatoč tomu bilježe porast broja zaraženih. Najgore je stanje u Češkoj: 1120 slučajeva na 100.000 stanovnika iako je više od 11% Čeha dosad testiranjem potvrđeno bilo zaraženo. Sve gore je stanje i u Estoniji 703/100.000 stanovnika, koja se uz skandinav ske zemlje dosad najbolje nosila s koronavirusom.

U petak su i oni imali najveći broj novozaraženih od početka pandemije u jednom danu, 1203 slučaja, što bi u omjeru na broj stanovnika kod nas bilo 3800. Slo venija i dalje ima visoku incidenciju od 514 zaraženih na 100.000 stanovnika iako imaju pad novozaraženih, Letonija 509, Švedska 435, Malta 404 (iako među vodećima po cijepljenju), Francuska 398...

Porast broja zaraženih, povremeni ili stal ni, posljednjih dana imaju još Italija, Srbija (iako su među vodećima u svijetu po cijepljenju), BiH, Crna Gora (još uvijek šestotinjak zaraže nih dnevno iako je dosad zaraženo 11,8 posto nacije), Turska, Bugarska, Grčka, Mađarska, Luksemburg, Ni zozemska, Poljska, Slovačka, Ukrajina, Rumunjska, Belgija.

Izrael cijepio 4,6 milijuna ljudi

Već i primjeri zemalja poput Srbije, Malte pa i Danske govore da je ma sovno cijepljenje varljivo razdoblje u borbi s virusom jer porast ili za državanje visokog broja dnevno zaraženih ukazuje da uzrok tomu možda treba tražiti u lažnom osje ćaju sigurnosti koje osvaja većinu pa poštivanje epidemioloških mje ra i bez popuštanja počinje slabiti.

Čini se da je to slučaj i u Izraelu, svjetskom rekorderu po cijepljenju. Izrael bi sljedećih tjedana trebao postati nacija najotpornija na koro navirus jer su najbliže kolektivnom imunitetu, za što bi prema procje nama 70% stanovnika trebalo steći imunitet. Više od 50% Izraelaca, odnosno 4,6 milijuna, dakle više nego što Hrvatska ima stanovnika, primilo je barem prvu dozu cjepiva, a 3,3 milijuna ili 35,4 posto obje doze, prema posljednjim podacima izraelskog ministarstva zdravstva.

Više od 84 posto svih starijih od 70 godina primilo je obje doze, 75 posto u dobi od 60 do 69... To bi se trebalo odraziti osobito na smanje nje broja teških oboljenja i smrtnih slučajeva. Izrael je 5. veljače imao 84.784 ak tivno zaražena, a u petak 39.130. Dnevni broj novozaraženih 20. siječnja bio je 10.213, a prekjučer 3054, što bi kod nas u omjeru na više nego upola manje stanovnika bilo oko 1300.

Dnevni prosjek broja smrtnih slučajeva na tjednoj razini na kraju siječnja bio je 65 (u nas 29), a proteklih sedam dana 24 (u nas 14). Od 7. veljače broj teško oboljelih od COVID-19 im je u stalnom padu, s 1147 (1142 u Hrvatskoj) do juče rašnjih 737 (780), a od 15. veljače i dnevni priljev novooboljelih.

Prema Bloombergu, Izrael je dosad primijenio 88 doza cjepiva na sto stanovnika, a Hrvatska pet doza, kojima je 3,6% stanovnika zasad do bilo barem jednu dozu, a 1,4% obje te smo na začelju među europskim zemljama.