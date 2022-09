Masovna grobnica u Ukrajini: Nekoliko tijela bilo je s užetom oko vrata

Nekoliko tijela s užetom oko vrata i zavezanih ruku bila su među vidljivima na mjestu masovne grobnice koju su u petak ekshumirali ukrajinski policajci i forenzičari na području u sjeveroistočnoj Ukrajini koje su ukrajinske snage prije nekoliko dana oslobodile od Rusa.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da su pronašli 440 tijela u šumama blizu grada Izjuma. Naveli su da su većina mrtvih civili te da mjesto događaja dokazuje da su ratne zločine počinili ruski osvajači koji su mjesecima okupirali to područje.

Muškarci u bijelim kombinezonima iskapali su tijela u šumi gdje je oko 200 improviziranih drvenih križeva bilo razbacano među drvećem. Moglo se vidjeti 20ak bijelih vreća za leševe.

"Rusija posvuda za sobom ostavlja smrt i mora odgovarati", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noćnom video obraćanju.

Pronađena grobnica u Izjumu, bivšem ruskom uporištu na prvoj crti bojišnice, najveća je masovna grobnica pronađena u Europi nakon ratova 1990-ih. Ukrajinske snage ponovno su zauzele Izjum nakon što su tisuće ruskih vojnika pobjegle iz tog područja, ostavivši za sobom oružje i streljivo.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS Members of Ukrainian Emergency Service rest as they work at a mass burial site during an exhumation, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Izium, recently liberated by Ukrainian Armed Forces, in Kharkiv region, Ukraine September 16, 2022. REUTERS/Gleb Garanich Photo: GLEB GARANICH/REUTERS

Šef ukrajinske policije Ihor Klimenko rekao je na konferenciji za medije da se čini da su među mrtvima svi civili, iako postoje informacije da su ondje možda pokopani i neki vojnici.

"Mjesecima su na okupiranim teritorijima vladali neobuzdani teror, nasilje, mučenje i masovna ubojstva", napisao je na Twitteru na engleskom jeziku savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak uz fotografije koja prikazuju blatnu jamu oblijepljenu crveno-bijelom trakom s mjesta zločina.

"Želi li još netko 'zamrznuti rat' umjesto slanja tenkova? Nemamo pravo ostaviti ljude same sa Zlom", dodao je.

Rusija poriče da su njezine okupacijske snage počinile zločine.

"Bilo nam je očito da će Ukrajina pokušati ponoviti scenarij iz Buče. Sada to imamo u Izjumu", rekao je Vitalij Gančev, šef proruske administracije koja je napustila to područje prošlog tjedna, a njegove riječi prenijela je ruska državna novinska agencija TASS.

Optužio je ukrajinske snage za ubojstva i pokušaj svaljivanja krivnje na Moskvu, uspoređujući tu situaciju s gradom Bučom sjeverno od prijestolnice Kijeva u kojemu su pronađene stotine tijela nakon što su ruske snage napustile to područje u ožujku.

Moskva je tada navela da je ta ubojstva inscenirala Ukrajina, što su odbacili Kijev i međunarodni istražitelji.

