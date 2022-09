Kažnjen ruski dužnosnik koji traži Putinovu ostavku. Britanci: Neke ruske jedinice bježale su u panici

Ukrajina je objavila da su oslobodili još jedno mjesto na putu prema Hersonu pa sada do Hersona postoji još samo jedno selo koje je pod ruskom okupacijom.

Tijek događaja:

9:35 - Ukrajinske oružane snage objavile su njihove procjene ruskih gubitaka od početka rata. Napominjemo, ove brojke nisu neovisno potvrđene.

Ukrajina tvrdi da je do sada poginulo oko 53 850 ruskih vojnika, te da su oborili 250 aviona i 215 helikoptera.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 15, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/qoJ5kC5hWv

9:13 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u Kijev. Najavila je sastanak s predsjednikom Volodomirom Zelenskim i s ukrajinskim premijerom Denysom Shmyhalom.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1