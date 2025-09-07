Hrvati su se doselili u drugoj polovici sedmog stoljeća, a pradomovina im je bila u današnjoj južnoj Bjelorusiji i sjevernoj Ukrajini, glasila je neki dan pristigla vijest iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). U cijenjenom svjetskom znanstvenom časopisu Nature 3. rujna objavljena je studija koja uključuje i analizu DNA srednjovjekovnih slavenskih populacija. Potvrđena su neka već poznata saznanja o dolasku Hrvata na more u 7. stoljeću, ali došlo se i do novih, neočekivanih, o čemu za Večernjakovu Nedjelju govori akademik Mario Šlaus, upravitelj Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je bio dio međunarodnog tima sastavljenog od oko 40 istraživača iz Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Hrvatske, predvođen konzorcijem HistoGenes.
Hrvatski akademik o neočekivanom otkriću o podrijetlu Hrvata: 'Nagovorili smo Nijemce i dobili jako zanimljive rezultate'
Hrvatima je trebalo 200-300 godina da se prilagode na Mediteranu
Moguće da je postojalo u tom mnoštvo uglavnom slavenskih plemena koja su kolonizirala područje jugoistočne Europe i malo pleme koje su ili drugi ili su sebe nazivali Hrvatima. Tek kad su ta plemena prihvatila kršćanstvo, episkop rimski je odlučio nazvatii ih Hrvatima i tako krstiti. Dali je on sam smislio to ime po nekoj logici ili je već postojalo neko pleme imenom Hrvati koje se po nečemu istaklo da bi rimski episkop upravo po njima nazvao narod. Moguće da pleme Sorbi nije prihvatilo taj prijedlog i oni su krenuli svojim putem. Ostala slavenska plemena jesu i tako je postao narod Hrvati.
Još nedostaje karika - identifikacijska oznaka Hrvati za slavenska plemena, grupe i narode koji su došli na područje jugoistočne Europe i značajno izmjenili lingvističku, pa i genetsku strukturu stanovništva. 200 godina od naseljavanja i tih značajnih promjena u stanovništvu koja se dogodila u 7. pa do 9. stoljeća kad se prvi put spominje ime Hrvati za određeni narod je puno vremena. Nemoguće da nitko nije u tih 200 godinazabilježio niti pokušao identificirati grupu ljudi koja je takvu radikalnu promjenu napravila, zapravo kolonizaciju. Morali su postojati zapisi o narodu koji se ili sam identificira kao Hrvati ili ih drugi tako identificiraju i prije 9. stoljeća.
Hrvate ne čine geni Hrvatima, nego kultura: jezik, pismo, običaji, vrijednosti, pjesme, plesovi, religija...S mnogim narodima su se miješali tijekom povijesti, što je dobro jer je biološka raznolikost uvjet preživljavanja.