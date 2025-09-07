Hrvatski akademik o neočekivanom otkriću o podrijetlu Hrvata: 'Nagovorili smo Nijemce i dobili jako zanimljive rezultate'

Hrvati su se doselili u drugoj polovici sedmog stoljeća, a pradomovina im je bila u današnjoj južnoj Bjelorusiji i sjevernoj Ukrajini, glasila je neki dan pristigla vijest iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). U cijenjenom svjetskom znanstvenom časopisu Nature 3. rujna objavljena je studija koja uključuje i analizu DNA srednjovjekovnih slavenskih populacija. Potvrđena su neka već poznata saznanja o dolasku Hrvata na more u 7. stoljeću, ali došlo se i do novih, neočekivanih, o čemu za Večernjakovu Nedjelju govori akademik Mario Šlaus, upravitelj Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je bio dio međunarodnog tima sastavljenog od oko 40 istraživača iz Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Hrvatske, predvođen konzorcijem HistoGenes.